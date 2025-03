Mercato Stade Rennais : réponse cash d’Habib Beye sur son avenir au SRFC !

Le coach du Stade Rennais, Habib Beye, réalise un excellent travail depuis sa signature. À quelques mois de la fin de la saison, le Sénégalais du SRFC reste évasif sur son avenir.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye restera-t-il au SRFC ?

Après le limogeage de Jorge Sampaoli pour insuffisance de résultats, les dirigeants du Stade Rennais ont nommé Habib Beye pour redresser une équipe rennaise aux abois en Ligue 1. Très vite, le Sénégalais a mis des stratégies en place pour permettre à Rennes de retrouver sa forme. Sous la houlette de l’ancien coach de Red Star, le SRFC a enregistré quatre victoires et deux défaites face aux cadors de Ligue 1 : le LOSC et le PSG.

Les Rouge et Noir ont battu le RC Strasbourg (1-0) lors de la 20e journée, l’AS Saint-Étienne (2-0) lors de la 21e journée avant de chuter face au LOSC (2-0) à l’occasion de la 22e journée. Rapidement, le SRFC s’est relevé et a battu le Stade de Reims (1-0) en ouverture de la 23e journée, Montpellier HSC (4-0) lors de la 24e journée avant de s’incliner lourdement face au Paris SG (4-1) le week-end dernier lors de la 25e journée de Ligue 1.

Habib Beye a déjà réussi l’opération maintien du Stade Rennais et vise désormais le haut du tableau en cette seconde partie de saison. À quelques journées de la fin de cette saison, le technicien rennais a été interrogé sur son avenir. Arrivé sur le banc du SRFC, Habib Beye n’a paraphé qu’un contrat de six mois. Pour le moment, le Sénégalais ne se préoccupe pas de son sort. Il se concentre uniquement sur les objectifs à atteindre avec le Stade Rennais.

« Il n’y aura pas de discussions, et j’ai bien dit, quand j’ai signé au Stade Rennais, que mon avenir ne serait posé qu’à la fin des 34 journées. Il n’est en aucun cas nécessaire, ou une envie de ma part, de discuter avant ça. La mission est claire. Je veux aller au bout de cette mission-là, et on aura le temps de s’asseoir lorsqu’on aura fait le travail comme on veut le faire. », a expliqué Habib Beye en conférence de presse avant la rencontre face au RC Lens.

Habib Beye n’a donc pas encore entamé de discussions avec ses dirigeants pour une prolongation de son bail.