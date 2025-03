PSG-OM : Grosse inquiétude pour Adrien Rabiot, des tensions en vue

À l’approche du choc entre le PSG et l’OM, le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes inquiète. Les instances craignent des débordements et des tensions.

PSG-OM : Un retour sous haute tension pour Adrien Rabiot

Le Classique PSG-OM de ce dimanche promet d’être électrique, et le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes ajoute une dimension particulière à cet événement tant attendu. Arrivé cet été en provenance de la Juventus, le milieu de terrain français est vite devenu un pion essentiel du dispositif marseillais et sera très attendu pour ce match.

Lisez aussi : PSG-OM : Adrien Rabiot au cœur d’une grosse polémique avant le Classique

Les supporters du Paris Saint-Germain lui réservent dans doute un accueil hostile ce dimanche soir. D’ailleurs, L’Equipe indique que les instances parisiennes craignent des débordements, notamment des chants insultants et des banderoles hostiles, visant l’ancien joueur du PSG. La tension est telle que les salariés du club ont été mobilisés pour anticiper les pires scénarios, y compris l’interruption du match.

Lisez aussi : Adrien Rabiot à l’OM : Révélations sur un été agité et un choix tardif

Le retour d’Adrien Rabiot, qui a passé sept saisons au Paris Saint-Germain, suscite une vive émotion. Il devra faire preuve de sang-froid et se concentrer sur son jeu, malgré la pression et les provocations potentielles du public. Son expérience et son statut d’international français devraient l’aider à gérer cette situation délicate. À noter que le Classique PSG-OM se jouera sans les supporters marseillais, interdits de déplacement.