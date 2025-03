ASSE : Excellente nouvelle, Saint-Etienne au grand complet pour le duel à Montpellier

L’ASSE sera presque au grand complet pour le déplacement à Montpellier dimanche (17h15), lors de la 26e journée de Ligue 1, tandis que l’équipe montpelliéraine est décimée et affaiblie par conséquent !

L’ASSE au grand complet pour le match crucial contre Montpellier HSC

L’ASSE récupère Dylan Batubinsika pour affronter le Montpellier HSC au stade de la Mosson dans deux jours. Suspendu lors du dernier match contre Le Havre AC (1-1), le défenseur central congolais fait son retour en Ligue 1, avant la trêve internationale et son départ en sélection.

En reprise depuis quelques semaines avec le groupe stéphanois, Ben Old et Ibrahima Wadji préparent également leur retour à la compétition après plusieurs mois d’absence pour le premier.

Faisant le point sur l’état de son groupe en conférence de presse d’avant-match, Eirik Horneland a confirmé que l’infirmerie de l’AS Saint-Etienne était vide. « Au moment où je parle, tout le monde est disponible pour ce déplacement », a-t-il confié.

Saint-Etienne : Ben Old et Wadji prêts à faire leur retour à Montpellier ?

Le coach des Verts a ensuite confirmé la disponibilité de l’ailier néo-zélandais et de l’avant-centre sénégalais. « Ben Old et Ibrahima Wadji ont peut-être encore besoin d’une semaine de travail, mais ils ont gagné en volume et en confiance. Les prendre dans le groupe à Montpellier ? Nous allons réfléchir en concertation avec le staff médical », a-t-il annoncé.

L’équipe de Montpellier HSC décimée !

En face, Jean-Louis Gasset, entraîneur du MHSC, fait face à une hécatombe. Son équipe compte plusieurs joueurs indisponibles, dont Jordan Ferri, suspendu pour ce match crucial contre les Verts. Le quotidien Midi Libre a dénombré pas moins de six blessés chez les Pailladins : Becir Omeragic, Christopher Jullien, Nikola Maksimovic, Enzo Tchato, Axel Gueguin et Yanis Issoufou.

En revanche, Issiaga Sylla (arrière latéral gauche) est apte à rejouer après un mois et demi d’absence due à une blessure aux adducteurs.

Il est important de noter que l’ASSE et le Montpellier HSC sont les deux derniers de la Ligue 1. Ils sont relégables en Ligue 2 après 25 journées de championnat. Il leur reste neuf matchs pour tenter d’assurer leur maintien dans l’élite.