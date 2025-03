OM : Marseille affaibli mais veut faire tomber le PSG, De Zerbi a trouvé la solution !

Malgré des absences de poids, l’OM ne compte pas faire de la figuration face au PSG lors du Classique. Roberto De Zerbi a déjà trouvé la formule pour tenter de faire chuter le leader du championnat.

OM : De Zerbi va réorganiser son équipe face au PSG

L’Olympique de Marseille doit faire face à un casse-tête défensif avant son déplacement au Parc des Princes. Amir Murillo, titulaire indiscutable sur le côté droit, sera absent pour ce Classique, ce qui obligera Roberto De Zerbi à revoir ses plans. Après réflexion, l’entraîneur marseillais aurait décidé de confier le poste à Pol Lirola.

L’Espagnol, revenu d’un prêt mitigé en Italie, n’a pas encore eu l’occasion de s’imposer sous les ordres de De Zerbi, mais ce match pourrait être l’opportunité idéale pour se relancer. Aux côtés de Leonardo Balerdi, Lirola devra faire face aux assauts des attaquants parisiens, un défi de taille face à des joueurs comme Bradley Barcola et Ousmane Dembélé.

Malgré cette situation, Marseille ne compte pas reculer et espère surprendre le PSG avec un plan de jeu bien préparé. Autre ajustement de taille : la réintégration de Valentin Rongier au milieu de terrain. Longtemps blessé, l’ancien capitaine marseillais retrouve une place de choix aux côtés d’Ismaël Bennacer, profitant de l’absence de Pierre-Emile Hojbjerg.

Ce repositionnement pourrait être un atout pour stabiliser l’entrejeu et apporter de l’équilibre à l’équipe. Avec ces choix tactiques, le club phocéen espère poser des problèmes au PSG et ramener des points précieux dans la course à l’Europe. Malgré les difficultés, Marseille compte bien jouer crânement sa chance face à son plus grand rival.