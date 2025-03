Coup de tonnerre à l’OL : Malick Fofana au PSG ? John Textor fixe une seule condition

Dans sa politique de rajeunissement total de son effectif, le PSG pourrait frapper un autre coup fumant à l’OL l’été prochain. Malick Fofana, la pépite belge de l’Olympique Lyonnais, serait dans le viseur du Paris Saint-Germain. Mais John Textor pourrait bien compliquer l’affaire.

Mercato OL : Malick Fofana au PSG ? Le dossier qui enflamme le mercato

Deux ans après Bradley Barcola, le PSG veut piocher une nouvelle fois à l’OL pour renforcer son secteur offensif. Depuis l’arrivée de Luis Enrique sur son banc, le club de la capitale dans le recrutement de jeunes talents français. Totalement satisfaits de la réussite de Désiré Doué, recruté l’été passé au Stade Rennais, les dirigeants parisiens veulent poursuivre dans cette voie.

Dans cette optique, CaughtOffside révèle que Luis Campos pourrait encore frapper en Ligue 1. Si le nom du Monégasque Maghnes Akliouche est cité depuis des mois, le média anglais assure que Malick Fofana, l’ailier virevoltant de l’Olympique Lyonnais, est le nouvel objectif des Rouge et Bleu.

Révélation de la saison du côté de Lyon, l’international belge serait également dans les plans de plusieurs clubs de Premier League, notamment Arsenal, Liverpool, Aston Villa et Newcastle. Tout comme la Juventus Turin, en Serie A.

Concernant le PSG, l’affaire pourrait être bloquée par les relations tendues entre les deux présidents Nasser al-Khelaïfi et John Textor, même si le second semble prêt à s’asseoir sur la table de négociations avec son homologue à une seule condition.

John Textor tend la main à Al-Khelaïfi pour Malick Fofana

Arrivé en janvier 2024, Malick Fofana s’est rapidement révélé comme un jeune crack au sein de l’effectif de l’OL. Si bien que malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, il pourrait ne pas s’éterniser dans le Rhône. Côté montant, la direction de l’Olympique Lyonnais exigerait pas moins de 50 millions d’euros pour céder Malick Fofana.

Une belle plus-value en perspective pour un joueur recruté à La Gantoise pour 17 millions d’euros. La recette ne laisserait sûrement pas la DNCG indifférente au moment de trancher sur le cas de l’OL. Mais avant toute discussion entre le Paris SG et Lyon, le président Nasser Al-Khelaïfi devra d’abord faire le premier pas vers John Textor.

« Vendre Rayan Cherki ou Malick Fofana au PSG ? Aujourd’hui ? Non, absolument pas. Je ne veux pas vendre un joueur de cette qualité à Nasser tant qu’on ne se sera pas serré la main, partagé une bière et décidé ensemble d’aider le championnat de France. C’est évident, ma relation avec Nasser n’est plus ce qu’elle a été, mais les hommes restent des hommes, on peut passer outre. Mais pour l’instant non, je ne lui vendrai personne », avait notamment déclaré le propriétaire de l’OL au micro de RMC en janvier passé. L’arrivée de Malick Fofana au Paris Saint-Germain dépend donc de Nasser Al-Khelaïfi.