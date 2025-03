LOSC vs Dortmund : Olivier Létang dans le viseur de l’UEFA ?

Le président du LOSC, Olivier Létang, pourrait faire face à des sanctions après ses critiques contre l’arbitrage lors du huitième de finale retour de Ligue des champions contre le Borussia Dortmund.

LOSC vs Dortmund : Olivier Létang sanctionné après son coup de gueule contre l’arbitrage ?

Le président du LOSC, Olivier Létang, pourrait-il être sanctionné par l’UEFA ? Suite à l’élimination de Lille par le Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, le président lillois a exprimé publiquement son vif mécontentement concernant les décisions arbitrales de Sandro Schärer.

Visiblement agacé par plusieurs décisions, notamment le penalty jugé généreux accordé au Borussia Dortmund en début de seconde période, le dirigeant du LOSC a ouvertement mis en doute l’impartialité de l’arbitre suisse-allemand dès le coup de sifflet final. « Quand j’ai vu que l’arbitre était suisse-allemand, j’ai trouvé ça particulier. À la mi-temps, il parlait avec les joueurs de Dortmund exclusivement en allemand », a-t-il réagi.

Les déclarations du patron des Dogues ont suscité certaines réactions et pourraient surtout entraîner l’ouverture d’une procédure disciplinaire et des sanctions par l’UEFA. L’instance européenne n’a pas encore officialisé une telle démarche, mais Olivier Létang risque gros suite à ses propos. D’autant plus que le dirigeant lillois a déjà été sanctionné récemment.

En Coupe de France, le 14 janvier dernier à Marseille, le président lillois avait écopé d’un mois de suspension ferme après une altercation avec le quatrième arbitre. Une récidive qui pourrait peser lourd dans la balance.