Mercato LOSC : Jonathan David tacle violemment le RC Lens

En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant du LOSC, Jonathan David, a été interrogé sur une éventuelle signature au RC Lens. Sa réponse a été sans équivoque. Explications.

Mercato LOSC : Jonathan David et le RC Lens, une histoire impossible

Libre à l’issue de la saison, Jonathan David, l’attaquant vedette du LOSC, suscite l’intérêt de nombreux grands clubs européens, le FC Barcelone, Manchester United, West Ham, Liverpool, Paris SG, Naples, la Juve et l’Inter Milan. Mais l’attaquant de 25 ans n’a pas encore tranché concernant sa prochaine destination. Pour autant, l’international canadien sait qu’il ne défendra jamais les couleurs du RC Lens.

En effet, profitant d’une interview accordée au média Onze Mondial, Jonathan David a hermétiquement fermé la porte à une potentielle signature chez les Sang et Or. « Pour répondre à votre question, non, jamais. Lens et Lille, ça ne va pas ensemble. Pour moi, il est hors de question de jouer à Lens », a déclaré Jonathan David, qui devrait quitter la Ligue 1 pour un autre championnat.

Jonathan David affole l’Europe, le Barça à l’affût

L’avenir de Jonathan David sera sans aucun doute l’un des sujets brûlants du prochain mercato. Auteur de performances exceptionnelles avec le LOSC, avec notamment 23 buts et 10 passes décisives en 41 matches toutes compétitions confondues, l’ancien buteur de La Gantoize pourrait être l’un des principaux tubes du prochain mercato estival.

La situation de l’avant-centre lillois attirant l’attention de plusieurs écuries européennes, parmi lesquelles le FC Barcelone. D’après les informations de Mundo Deportivo, les dirigeants barcelonais sont fortement intéressés par le protégé de Bruno Genesio pour préparer la succession de Robert Lewandowski.

Toujours selon la même source, malgré la forte concurrence, les Blaugranas ont des raisons d’espérer, puisque le principal concerné rêve du Barça depuis son enfance. « Le Barça a toujours été l’équipe que j’ai soutenue étant enfant », a-t-il confié lors un entretien avec le tabloïd britannique The Athletic. Un argument de poids dans ce dossier.