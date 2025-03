OM : « Le premier but, un cauchemar », l’analyse amère de De Zerbi après la Défaite face au PSG

L’OM a concédé une défaite 3-1 face au PSG ce dimanche soir, et Roberto De Zerbi n’a pas caché sa déception après le match. Il a notamment pointé du doigt les erreurs défensives de son équipe, tout en reconnaissant la supériorité du Paris SG.

OM : Une défaite amère pour De Zerbi, marquée par des erreurs défensives face au PSG

Roberto De Zerbi a exprimé sa frustration après la défaite de son équipe contre le PSG. Il a notamment souligné en particulier le premier but encaissé. Selon lui, ce but était une erreur « très simple à lire » et il regrette que ses joueurs aient commis une telle bévue. « Le premier but, je vais en faire des cauchemars jusqu’à Reims », a déclaré l’entraîneur marseillais. Bien que l’OM ait créé quelques occasions, comme celle de Dedic, l’Italien a insisté sur le fait que les erreurs défensives avaient été fatales.

Il évoque aussi le but contre son camp qui a encore aggravé la situation. « Ce but contre notre camp a été fatal», a-t-il ajouté. De Zerbi n’a pas hésité à saluer la force du PSG, qu’il considère comme « sûrement l’équipe la plus forte d’Europe en ce moment ». Il a reconnu que même si son équipe avait montré des signes de résistance, l’écart de qualité entre les deux équipes était difficile à surmonter. « Avant, il y avait de grands joueurs, mais il manquait l’équipe, l’entraîneur a fait une équipe », a souligné l’entraîneur marseillais.

En dépit de la défaite, Roberto De Zerbi reste optimiste quant à la fin de la saison. Il estime que la lutte pour la deuxième place en Ligue 1 est encore ouverte et que Marseille mérite cette place. « Il manque encore huit matchs, le Championnat français m’apprend que c’est difficile de prendre des points contre tout le monde », a-t-il précisé. Cependant, il reconnaît que des points ont été gâchés tout au long de la saison, mais l’entraîneur reste confiant dans les capacités de son équipe à finir fort.

La trêve internationale devrait permettre à l’OM de récupérer ses joueurs blessés et de repartir sur de bonnes bases pour la fin de la saison. Cependant, De Zerbi a aussi fait référence aux défaites récentes, rappelant qu’une mauvaise phase peut toucher n’importe quelle équipe. « La phase retour de tous les Championnats est plus difficile, les équipes du bas du classement marquent plus de points », a-t-il expliqué, mettant en lumière les difficultés des équipes dans la dernière partie de saison.