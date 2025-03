PSG-OM : La réplique tranchante de Luis Enrique à De Zerbi

Les récents propos de Roberto De Zerbi sur le Classique PSG-OM ont suscité la réponse ferme de Luis Enrique. L’entraîneur parisien a répondu à son homologue.

PSG-OM : Roberto De Zerbi critique, Luis Enrique réplique !

La victoire du Paris Saint-Germain face à l’Olympique de Marseille (3-1) a accentué l’écart en tête du classement de Ligue 1, portant l’avance des Parisiens à 19 points. Cette domination a amené Roberto De Zerbi, entraîneur marseillais, à remettre en question la pertinence du Classique, en mettant en avance l’écart financier entre les deux clubs. « Pour moi, ce n’est pas un Classique, car on ne peut pas comparer les budgets », a déclaré De Zerbi.

Ces propos ont suscité une vague de réactions. Luis Enrique, entraîneur du PSG, a répondu en reconnaissant l’avantage financier de son club, mais en défendant le niveau du football français. « Nous avons 19 points d’avance parce que mon équipe a été infiniment supérieure aux autres », a-t-il affirmé, s’étonnant de la « tendance à déprécier les équipes françaises »

Il prend position pour la Ligue 1

L’entraîneur espagnol rappelle les performances des clubs français en Europe, citant Lille et Brest, et a assuré que le PSG pourrait rivaliser dans n’importe quel championnat européen. Luis Enrique a également abordé la question des moyens financiers du PSG, affirmant que cela faisait partie de ce qui l’attirait dans le projet. « Évidemment, pouvoir accéder à n’importe quel joueur, il ne manquerait plus que ça me gêne », a-t-il déclaré.

En somme, Luis Enrique a réaffirmé l’ambition du PSG de « dominer la Ligue 1 comme en Europe », reconnaissant que cela nécessitait de gros moyens financiers, des joueurs de qualité et une idée de jeu claire. Pour le moment, le club de la capitale est leader incontesté du championnat et affrontera Aston Villa en quart de finale de Ligue des champions.