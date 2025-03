Mercato PSG : Une star portugaise à 100 M€ snobe le Paris SG !

Le PSG avait jeté son dévolu sur un jeune crack portugais en vue du prochain mercato estival. Mais le directeur sportif du Paris SG, Luis Campos, s’est fait coiffer au poteau par un cador de Premier League.

Mercato PSG : Le Paris SG perd une cible prioritaire

Le Paris Saint-Germain a ciblé un jeune ailier portugais, Geovany Quenda, pour renforcer sa ligne offensive lors du prochain mercato estival. Cependant, son plan a été gâché par un grand club de Premier League.

Âgé de 17 ans, Geovany Quenda s’impose comme l’un des joueurs les plus en forme du championnat portugais. Doté d’une vitesse fulgurante et d’une excellente technique, le jeune ailier du Sporting CP attire les convoitises des plus grands clubs européens. Ses prestations de haut vol ont convaincu le directeur sportif du PSG, Luis Campos, de faire de lui une priorité du mercato parisien. Cette saison, le crack portugais a déjà fait 40 apparitions avec son club.

Mais le prix de Geovany Quenda a refroidi les ardeurs du Paris SG et d’autres prétendants. Le contrat du joueur portugais inclut une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros. Les pensionnaires du Parc des Princes n’étaient pas prêts à dégainer une telle somme pour s’attacher les services du prodige lusitanien. Mais Chelsea, toujours à l’affût des talents, a cassé sa tirelire pour battre la concurrence.

Selon les informations du quotidien anglais The Athletic, le club londonien a accéléré les négociations ces dernières semaines et a trouvé un accord définitif avec le Sporting CP. Les dirigeants de Chelsea ont sécurisé le transfert de Geovany Quenda pour 40 millions d’euros. L’ailier rejoindra officiellement les Blues en 2026. Ce transfert est un véritable coup dur pour Luis Campos, qui misait énormément sur cette piste pour renforcer l’effectif parisien.