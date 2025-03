PSG Mercato : Après João Neves, un autre crack du Benfica bientôt au Paris SG ?

Après João Neves, un autre crack du Benfica Lisbonne pourrait débarquer au PSG lors du prochain mercato estival. Un défenseur central prometteur qui pourrait assurer la succession de Marquinhos. Explications.

PSG Mercato : Luis Campos en contact avec Jorge Mendes pour un prodige portugais

Depuis que Luis Campos puise dans le réservoir du football portugais, le PSG a vu éclore des pépites comme Nuno Mendes, Vitinha et João Neves. Cet été, le Paris Saint-Germain compte bien poursuivre sa stratégie gagnante, avec l’aide de Jorge Mendes, comme toujours.

Ce dernier aurait pu jouer un rôle clé dans le recrutement de Geovany Quenda, jeune attaquant de 17 ans en pleine ascension au Sporting Lisbonne, dont il gère les intérêts, mais Chelsea a été plus rapide. Avec un secteur offensif déjà bien fourni, le club de la capitale semble vouloir se concentrer sur sa défense. À 30 ans, Marquinhos n’est plus un jeune premier et son avenir pourrait s’écrire loin de Paris cet été.

Un transfert de l’international brésilien n’est plus tabou, et le PSG pourrait se tourner vers un talent d’avenir pour le remplacer. Là encore, Jorge Mendes a un phénomène à proposer : Antonio Silva. L’ancien coéquipier de João Neves est prêt pour un grand saut, selon A Boca. L’affaire pourrait même se régler rapidement puisque le Benfica se montre désormais moins gourmand pour son crack de 21 ans.

Antonio Silva disponible pour seulement 50M€ ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Antonio Silva pourrait quitter à son tour les rangs du Benfica Lisbonne dès cet été. Considéré comme l’une des références à son poste au Portugal, le natif de Viseu intéresse de nombreux grands clubs européens comme la Juventus Turin, qui a tenté de l’attirer l’hiver passé.

Défenseur central droitier, sérieux, appliqué et doté d’un mental solide, Antonio Silva coche toutes les cases recherchées par Luis Enrique et pourrait donc très s’intégrer dans l’effectif du PSG. Estimé à 37 millions d’euros par Transfermarkt, le jeune international portugais pourrait être disponible pour un montant de 50 millions d’euros. Une somme largement dans les cordes du club de Nasser Al-Khelaïfi. Affaire à suivre…