LOSC : Edon Zhegrova, l’annonce officielle tombe à Lille !

Edon Zhegrova est enfin de retour à Lille après plusieurs mois d’absence. L’ailier kosovar va disputer le derby entre le LOSC et le RC Lens en Ligue 1.

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, obtient un renfort de poids avant la rencontre face au RC Lens en Ligue 1. L’ailier lillois Edon Zhegrova retrouve progressivement sa forme et fera son retour à la compétition après la trêve internationale.

Le Kosovar s’est éloigné des terrains depuis le 14 décembre à cause d’une pubalgie. Il a été opéré et a déjà manqué 17 rencontres avec le LOSC depuis décembre. « Edon doit redevenir opérationnel après la trêve internationale si tout va bien. Ce qui est important, c’est qu’il revienne avec nous. Cela fera presque trois mois d’absence cumulés. Pour un joueur décisif et important, c’est une grosse perte », avait déclaré Bruno Genesio avant la rencontre face au PSG pour le compte de la 24e journée de Ligue 1.

Et les nouvelles sont très rassurantes. Edon Zhegrova a repris l’entraînement individuel la semaine dernière et serait prêt pour la reprise. Le crack du LOSC va fouler à nouveau la pelouse face au Racing Club de Lens lors de la 27e journée de Ligue 1. Cependant, le Kosovar n’a probablement pas l’endurance nécessaire pour disputer l’intégralité du match. Il est donc probable qu’il débute sur le banc et entre en jeu en cours de partie.

Ce derby du Nord est important pour les deux équipes. Le LOSC, qui lutte pour les places européennes, a besoin de points pour atteindre ses objectifs. De son côté, le RC Lens, qui connaît une saison en dents de scie, espère remporter une troisième victoire consécutive et se rapprocher du top 5.