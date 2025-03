Mercato LOSC : Un géant anglais offre un pont d’or à Lucas Chevalier

De nombreux clubs s’arrachent le gardien de but du LOSC, Lucas Chevalier, et son prix grimpe. Un cador de Premier League est prêt à casser sa tirelire pour s’offrir le crack de Lille.

Mercato LOSC : Lucas Chevalier intéresse Manchester United

Le jeune gardien de but du LOSC, Lucas Chevalier, attise les convoitises cette saison et croule sous les offres à quelques mois du prochain mercato estival. L’international français impressionne de nombreux recruteurs suite à ses belles performances en Ligue des Champions et en Ligue 1. Cette saison, Lucas Chevalier a déjà fait 10 clean sheets en 40 apparitions toutes compétitions confondues avec Lille.

Manchester United, en quête d’un successeur à André Onana, aurait jeté son dévolu sur le portier de 23 ans. Selon des sources proches du club mancunien, Lucas Chevalier serait considéré comme le candidat idéal pour renforcer l’effectif des Red Devils. Ce géant anglais serait prêt à débourser 40 millions d’euros pour s’attacher les services du gardien français. En outre, un salaire mirobolant l’attendrait à Old Trafford.

Actuellement, Lucas Chevalier perçoit 80 000 euros par mois au LOSC, mais, selon les informations de Jeunes footeux, son salaire pourrait être multiplié par six s’il donne son accord pour rejoindre Manchester United. Ruben Amorim, l’entraîneur de Manchester United, souhaite créer de la concurrence au poste de gardien de but après une saison difficile pour André Onana.

Cependant, la concurrence s’annonce féroce pour le recrutement de Lucas Chevalier. Le Bayern Munich, l’AC Milan et Manchester City se positionnent également pour déloger Lucas Chevalier de Lille. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande du gardien de but lillois est estimée à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais les dirigeants du LOSC exigeraient au moins 45 millions d’euros pour laisser partir leur chouchou.