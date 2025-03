ASSE : Rejouer le match contre le MHSC ? Saint-Etienne ne l’imagine même pas !

L’ASSE et le Montpellier HSC attendent la décision de la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) pour connaître l’issue du match interrompu dimanche au stade de la Mosson, alors que les Verts menaient 2-0 après 57 minutes de jeu.

Quelle issue pour le match MHSC-ASSE ? Les Verts ne réclament que la victoire !

Parmi les décisions probables de la Ligue, la reprise intégrale et à huis clos du match MHSC-ASSE est envisagée, selon les hypothèses avancées par L’Équipe.

Cependant, cette décision ne semble pas du tout envisagée par le club stéphanois, d’après les informations du quotidien sportif. L’AS Saint-Etienne ne souhaite même pas que la LFP puisse faire rejouer les trente minutes restantes du match dans les conditions précédant son arrêt, c’est-à-dire à 10 contre 11 avec un avantage de (2-0) pour les Verts.

Lisez aussi : Montpellier-ASSE : Probable reprise du match, Cardona n’y est pas favorable

Le club espère plutôt une victoire sur tapis vert, compte tenu des circonstances ayant entraîné l’arrêt définitif de la rencontre.

« Selon les dirigeants de l’AS Saint-Etienne, décider de faire rejouer ce match dans son intégralité reviendrait à créer un dangereux précédent », rapporte le journal, avant de citer l’argument du club ligérien : « L’interruption de dimanche ayant été décidée en raison d’incidents en tribune, et non à cause de la météo, l’ASSE estime que ce précédent ne peut faire jurisprudence ».

LFP : Vers la reprise du match pour jouer les minutes restantes

Selon la même source, « les Verts devraient reprendre le match à dix contre onze par souci d’équité ». Pour rappel, Maxime Bernauer avait été expulsé juste avant la pause (45e +2). C’est donc alors que l’AS Saint-Etienne était réduite à 10 que Lucas Stassin a inscrit le deuxième but stéphanois (53e), mettant le feu aux poudres dans la tribune Butte Paillade, celle des supporters ultras montpelliérains.