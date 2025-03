OM : L’argument de De Zerbi face au PSG ne passe plus !

À l’issue de la défaite de l’OM face au PSG (3-1), Roberto De Zerbi a minimisé ce Classique e raison de l’écart budgétaire. Mais la réplique n’a pas tardée.

OM : De Zerbi pointe le budget du PSG, Florent Gautreau réplique

La victoire du PSG face à l’OM a mis en évidence une fois de plus l’écart qui sépare les deux clubs. Au-delà du résultat (3-1), c’est la question de la rivalité qui est posée. Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais, a pointé du doigt la différence de budget entre les deux équipes, estimant qu’il n’y avait pas de comparaison possible.

Cette déclaration du technicien italien a suscité une vive réaction chez de nombreux observateurs. Florent Gautreau, journaliste chez RMC, estiment notamment qu’il est temps d’arrêter de se cacher derrière les arguments financiers. « L’opposition, on l’attend et c’est un Classique. Il faut arrêter de juste dire : ‘Ouais l’écart est trop grand. Ça ne sert plus à rien, c’est mort’. Arrêtons avec ce discours », a-t-il affirmé.

Le confrère estime que l’OM a les moyens de rivaliser avec le PSG, tant sur le plan sportif qu’économique. Il souligne que le Classique est avant tout une question d’envie et de détermination. « Le Classique est toujours un rendez-vous. C’était à l’OM de montrer qu’il était à la hauteur », a-t-il ajouté, recadrant subtilement De Zerbi.

À noter que les chiffres sont implacables. L’OM, deuxième de Ligue 1, est à 19 points du leader parisien. Un écart considérable qui remet en question les ambitions marseillaises. La réalité semble avoir rattrapé les supporters qui espéraient un titre en fin de saison.