OM : Un titulaire de De Zerbi absent plus longtemps que prévu

L’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, vient de recevoir une mauvaise nouvelle en cette trêve internationale. Amir Murillo, touché à la cuisse, sera absent plus longtemps que prévu.

OM : La défense de De Zerbi fragilisée, absence prolongée pour Amir Murillo

L’Olympique de Marseille traverse une période mouvementée, marquée par des défis tant sur le terrain qu’en dehors. Après la défaite contre le PSG (3-1), dimanche au Parc des Princes, l’équipe phocéenne doit faire face à la polémique entourant Adrien Rabiot, cible de banderoles insultantes. Et ce n’est pas tout.

Sur le plan sportif, une autre mauvaise nouvelle s’ajoute : l’absence prolongée d’Amir Murillo. Le défenseur panaméen, selon les informations du journaliste Anthony Aubès, ne fera pas son retour à l’entraînement avant mi-avril en raison d’une blessure à la cuisse nécessitant plusieurs semaines de repos.

Cette absence plus longue que prévu est un coup dur pour Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM peine à trouver un remplaçant efficace à Amir Murillo. Ni Valentin Rongier ni Luiz Felipe Ramos n’ont su convaincre à ce poste. Le technicien se retrouver ainsi à gérer un autre problème au sein de son effectif.

Amir Murillo a très été utilisé cette saison avec 25 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Si sa durée d’indisponibilité se confirme, il manquera trois matchs importants, contre Reims, Toulouse et Monaco. De Zerbi devra donc trouver une solution pour pallier son absence et retrouver l’équilibre nécessaire pour affronter ces rencontres décisives dans la course à Ligue des champions.