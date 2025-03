Transfert-Choc : Accord proche entre le PSG et Virgil van Dijk ?

Outre la prolongation de Gianluigi Donnarumma, qui pourrait être officialisé dans les semaines à venir, le PSG avançerait également sur la piste Virgil van Dijk. Un accord serait même proche entre le défenseur de Liverpool et le club parisien.

Mercato : Le PSG prêt à frapper fort avec Virgil van Dijk

Plusieurs informations ont circulé concernant une potentielle arrivée du défenseur néerlandais Virgil van Dijk au Paris Saint-Germain. Si l’équipe de Luis Enrique s’impose aujourd’hui comme l’une des équipes les plus attrayantes d’Europe, l’idée de compléter l’effectif reste dans l’esprit des décideurs parisiens. Dans cette optique, un nom se dégage pour le secteur défensif : Virgil van Dijk. Selon les informations du média Anfield Watch, le PSG aurait fait de l’international néerlandais sa priorité pour le prochain mercato estival.

« Van Dijk est une cible de choix pour le club français. Si la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière, montrant le capitaine de Liverpool en compagnie du directeur sportif du PSG, Luis Campos, n’était qu’une simple coïncidence, Anfield Watch croit savoir que le leader de la Ligue 1 est en pourparlers avec l’agent du Néerlandais », rapporte le média britannique.

Pour convaincre le capitaine des Reds, « une offre de 80 millions d’euros hors taxes, répartie sur deux ans, avec une éventuelle troisième saison dans la capitale française, aurait été soumise, accompagnée d’une prime à la signature conséquente portant la proposition initiale à 100 millions d’euros.

Anfield Watch précise que l’argent n’est pas un facteur de motivation pour le joueur de 33 ans. Il pourrait choisir de rester à Liverpool, mais le PSG sent qu’il a l’opportunité d’attirer le meilleur défenseur central du monde et déroule le tapis rouge pour le séduire. » Sauf que cette information a été rapidement refroidie en France.

Virgil Van Dijk pas dans les plans du Paris SG ?

Alors que certains médias évoquaient une prime à la signature de 100 millions d’euros offerte par le PSG à Virgil van Dijk, Foot Mercato assure qu’aucun contact n’a été établi entre les deux parties. La direction du Paris Saint-Germain ne souhaiterait pas se renforcer en défense, étant satisfaite des performances de ses joueurs actuels. La discussion du 11 mars portait uniquement sur le match qui venait de se dérouler. Cette information a été confirmée par Julien Laurens, spécialiste du football anglais.

« Il n’y a rien entre le PSG et Virgil van Dijk. Pas de discussions, pas de négociations, pas d’offre de 100 millions d’euros. Rien. Virgil a discuté avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi après le match retour de Ligue des champions, et il s’agissait uniquement des deux matchs qu’ils venaient de disputer », écrit le journaliste anglais.