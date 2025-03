ASSE : Record en vue face au PSG, Saint-Etienne veut faire tomber le leader

L’ASSE s’apprête à vivre un grand moment avec la réception du PSG, leader invaincu de la Ligue 1. Pour cette affiche du 29 mars, le stade Geoffroy-Guichard pourrait afficher complet, un soutien de taille pour les Verts qui rêvent de faire tomber le club parisien.

ASSE : Vers un record d’affluence cette saison pour Saint-Etienne face au PSG

L’AS Saint-Etienne est encore loin d’avoir assuré son maintien en Ligue 1 pour la saison prochaine. Le club du Forez espère surtout sortir vainqueur du chaos qui a conduit à l’interruption définitive de la rencontre face à Montpellier. Une affiche au cours de laquelle les partenaires de Lucas Stassin menaient déjà par 2 buts à 0.

Mais en attendant le verdict final, Saint-Etienne a déjà une idée de la réception du Paris Saint-Germain. Face au leader du championnat le 29 mars prochain, le Chaudron pourrait battre son record de spectateurs de la saison. Alors que la billetterie a ouvert ce lundi, plus de 31 000 places ont déjà été vendues, un chiffre qui pourrait rapidement grimper.

L’AS Saint-Etienne espère dépasser les 36 832 spectateurs enregistrés lors du match contre le RC Lens en octobre dernier. Pour l’occasion, les tribunes Paret et Snella ont été agrandies, portant la capacité totale du stade à 40 372 places. L’objectif des Verts est clair : jouer à guichets fermés pour offrir une ambiance électrique et tenter de faire chuter l’ogre parisien. Si les Stéphanois peuvent compter sur un public survolté, la tâche s’annonce ardue.

Le PSG domine le championnat et reste invaincu cette saison en Ligue 1. Mais Saint-Étienne a déjà prouvé sa capacité à rivaliser avec les meilleurs et espère créer l’exploit devant son public. Avec un Chaudron bouillant et un effectif prêt à se surpasser, l’ASSE veut croire en ses chances. Réponse le 29 mars pour savoir si les Verts réussiront à faire tomber le leader et marquer un peu plus l’histoire du club.