ASSE : Les débordements à Geoffroy-Guichard coûtent cher à Saint-Etienne

L’ASSE connaît sa sanction après les incidents survenus à Geoffroy-Guichard face à l’OM. Les tribunes Paret et Snella seront fermées pour les deux prochaines rencontres à domicile des Verts.

ASSE : Les Verts sanctionnés lourdement après les incidents face à l’OM

L’ASSE va devoir faire face à de lourdes conséquences suite aux incidents survenus lors du match face à l’Olympique de Marseille. La Commission de Discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) a décidé de fermer les tribunes Paret et Snella pour les deux prochaines rencontres à domicile des Verts, face au Stade de Reims et le FC Nantes.

Ces sanctions font suite aux nombreux jets de fumigènes, notamment en fin de match, qui ont entraîné une interruption de la rencontre. Les supporters stéphanois avaient célébré les 25 ans de l’Avant-Garde en créant une ambiance irrespirable dans le stade, au point de réduire la visibilité sur la pelouse.

Un précédent inquiétant pour Saint-Etienne

Cette décision de la LFP est un coup dur pour les supporters de l’ASSE, qui vont devoir se passer de leur Kop Nord et de leur Kop Sud pendant deux matchs. Le club est également pénalisé financièrement et pourrait faire l’objet d’autres sanctions si de nouveaux incidents venaient à se produire.

Cette affaire rappelle l’importance de lutter contre les violences dans les stades et de préserver la sécurité de tous les acteurs du football. Les supporters doivent prendre conscience de leurs responsabilités et éviter tout comportement pouvant mettre en danger les autres spectateurs et les joueurs.

Les prochaines échéances

Les supporters des tribunes Paret et Snella pourront retrouver leur place en février prochain, à l’occasion de la réception du Stade Rennais. En attendant, l’ASSE devra trouver des solutions pour remobiliser ses supporters et les inciter à adopter un comportement exemplaire lors des prochaines rencontres.