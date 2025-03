Mercato OM : Révélations choc sur un transfert raté à Marseille !

L’OM a tenté un coup intéressant lors du dernier mercato d’hiver. Le club phocéen s’est notamment intéressé à Oscar Gloukh, jeune milieu offensif israélien du RB Salzbourg. Le talentueux joueur de 20 ans aurait pu rejoindre les rangs du club de Marseille, qui a fait une offre concrète. Mais rien le transfert ne s’est pas fait pour une raison inattendue.

Mercato OM : Une opportunité freinée par la situation géopolitique

Dans une interview accordée à ERETZ Sport, Maxim Gloukh, le père d’Oscar, a révélé les raisons de cet échec. Si Marseille était une option sérieuse pour son fils, la situation géopolitique actuelle a pesé dans la balance. « L’OM est une excellente équipe, mais la situation actuelle suscite une certaine crainte. J’avais peur qu’il y signe », a-t-il déclaré, en faisant référence au conflit en cours entre Israël et le Hamas.

Un facteur extra-sportif qui a donc influencé la décision de la famille et d’Oscar Gloukh, pourtant en pleine ascension avec Salzbourg. Cette saison, Gloukh a inscrit 10 buts et délivré 6 passes décisives, et confirme son statut de jeune espoir du football européen. Ce transfert avorté est un coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui cherche à renforcer son secteur offensif.

Toutefois, le club phocéen ne manque pas d’alternatives et pourrait se tourner vers d’autres pistes pour combler ce manque. En attendant, Oscar Gloukh continue d’attirer les regards des grands clubs européens. Son avenir pourrait bien s’écrire ailleurs qu’à Salzbourg, mais le club marseillais garderait toujours un œil sur la situation du jeune footballeur.