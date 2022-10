Mercato OM : Marseille prend une énorme décision pour cet hiver

Publié par Timothée Jean le 06 octobre 2022 à 13:51

Le prochain mercato devrait être relativement calme du côté de l’ OM. La direction phocéenne n’envisage pas de recruter cet hiver.

Mercato OM : Pas de recrue attendue à Marseille cet hiver

Le mercato estival fut particulièrement mouvementé du côté de l’ Olympique de Marseille. Le club phocéen a renforcé presque tous ses secteurs de jeu avec l’arrivée de douze nouvelles recrues. Et les résultats de cette campagne de recrutement sensationnel se font déjà ressentir sur le terrain. Malgré quelques contre-performances en Ligue des Champions, l’ OM reste invaincu en championnat cette saison. Avec un bilan de sept victoires et deux nuls, les Marseillais occupent solidement la 2e place de Ligue 1, à deux longueurs du Paris Saint-Germain.

Les dirigeants de l’Olympique de Marseille sont satisfaits de ce recrutement et n’ont pas vraiment l’intention d’attirer de nouveaux renforts lors de la prochaine fenêtre de transferts. Et si Nuno Tavares demeure le seul latéral gauche de l’ OM cette saison, les Phocéens ne songent pas à doubler ce poster. C’est en tout cas ce qu’a confirmé en personne le directeur technique du club olympien, David Friio. Interrogé par RMC Sport, le dirigeant marseillais a été formel sur ce point, en assurant qu’aucune recrue ne devrait venir renforcer le groupe d’Igor Tudor durant le mercato hivernal.

« Est-ce qu’il va falloir renforcer cet effectif en termes de qualité cet hiver ? Honnêtement non, je pense que le travail a été fait cet été et bien fait. Le groupe s’est gelé très rapidement avec un nouvel entraîneur également. On l’a vu en Ligue 1 ça suffit (…) il y a des joueurs qui sont arrivés et amènent de l’expérience, de la maturité », a-t-il indiqué.

L'Olympique Marseille se projette plutôt vers l’été prochain

Le mercato hivernal devrait donc être très calme du côté de l’ OM. Si plusieurs noms sont déjà associés au club phocéen, tels qu'Oscar Gloukh (Maccabi Tel-Aviv) ou encore Ruslan Malinovskyi (Atalanta Bergame), aucune de ces pistes ne semble réellement concrète à l'heure actuelle pour la simple raison que l’ OM ne compte pas se renforcer cet hiver. Et cette décision marseillaise est plus ou moins compréhensible. L’effectif marseillais reste très compétitif sur le papier. Avec quasiment deux internationaux par poste, les Marseillais n'ont sportivement pas besoin de recruter en plein milieu de la saison. D’autant plus que les recrues estivales se sont parfaitement adaptées au style de jeu mis en place par Igor Tudor.

« Il y a un socle de l’année dernière qui fonctionnait bien, il y a des joueurs qui sont arrivées et amènent de l’expérience, de la maturité. Alexis Sanchez, Eric Bailly, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, ce sont des joueurs qui sont étudiés pour leur capacité à s’intégrer dans un groupe », a ajouté David Friio, qui laisse entendre que la direction de l’ OM se projette plutôt vers l’été prochain, avec pour objectif d’attirer des joueurs correspondant aux ambitions du club.

Toutefois, l’accumulation des matchs et le calendrier infernal imposé à l'Olympique de Marseille cette saison pourraient totalement chambouler les plans des dirigeants phocéens. En cas de blessure majeure, l’ OM se retrouverait dans l’obligation de recruter un nouveau joueur cet hiver. D’ailleurs, les blessures commencent déjà à se succéder au sein de l’effectif marseillais. Après Sead Kolasinac, c’est tour de Jonathan Clauss de rejoindre l’infirmerie. Igor Tudor devrait donc penser à ménager ses troupes d’ici la prochaine Coupe du Monde au Qatar, tout en restant très compétitif pour la suite de la saison.

Des ventes sont encore possibles à l'OM

Cependant, l'idée de voir quelques joueurs quitter le navire marseillais durant le mercato hivernal n’est pas à exclure. Le club phocéen est confronté à des difficultés financières. Pour soulager ses comptes qui sont dans le rouge, l’ OM ambitionne de se séparer de certains éléments. L’Équipe révélait récemment que Bamba Dieng pourrait quitter Marseille lors du prochain mercato à condition de recevoir une offre satisfaisante. D’autres ventes inattendues pourraient également avoir lieu à Marseille.