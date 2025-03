ASSE : Dissolution, les supporters accusent le préfet de la Loire

Menacés de dissolution, les deux groupes de supporters de l’ASSE, Magic Fans 1991 et Green Angels 1992, ont reçu le soutien si déterminant de l’Association nationale des supporters (ANS).

ASSE : L’ANS vole au secours des supporters de Saint-Etienne

Le gouvernement menace de dissoudre les Magic Fans et les Green Angels. La procédure de dissolution des deux groupes de supporters de l’ASSE est lancée par le ministère de l’Intérieur, malgré les nombreuses voix qui s’élèvent pour protester contre la décision de Bruno Retailleau. « Je suis favorable à la dissolution si je peux le faire sans que la justice ne l’annule », a déclaré le ministre sur Sud Radio.

Face à la menace de Retailleau, l’Association nationale des supporters est montée au créneau pour soutenir les MF91 et les GA92 et condamner l’initiative du gouvernement. « Le vrai problème, c’est l’abandon du système de sanctions individuelles. On ferme des tribunes entières, mais on ne recherche pas les responsables. Pourtant, on dispose de centaines de caméras pour le faire », a déploré Pierre Barthélemy.

L’avocat de l’ANS dénonce l’attitude du préfet et le tient pour responsable !

L’avocat de l’ANS a ensuite pointé la responsabilité du préfet de la Loire, qui, selon lui, reste fermé au dialogue avec les supporters de l’AS Saint-Etienne. « Hervé Gerin n’a jamais souhaité rencontrer les groupes de supporters stéphanois. Jamais », a-t-il indiqué sur RMC, dans des propos rapportés par Peuple-Vert.

« J’ai essayé de le contacter pour établir un lien. Sa réponse a été claire : ‘’ne me contactez pas directement et passez uniquement par les voies officielles’’ », a révélé ensuite Pierre Barthélemy.

Pour le représentant de l’ANS, le refus catégorique du préfet d’avoir des rencontres et des concertations avec les responsables des groupes de supporters est l’une des causes de la menace de dissolution des Magic Fans et des Green Angels. « Dissolution ou pas, ce préfet s’en fiche. Il n’a pas perçu l’importance du dialogue », a martelé le défenseur des droits des supporters.