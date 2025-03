PSG-OM : Affaire Rabiot, Kylian Mbappé agacé par l’attitude des ultras

Kylian Mbappé a exprimé sa vive indignation face aux attaques visant Adrien Rabiot et sa famille lors du Classique PSG-OM (3-1). Le capitaine de l’équipe de France, en conférence de presse avant le match contre la Croatie, a dénoncé ces comportements inacceptables.

Kylain Mbappé indigné par les attaques contre Adrien Rabiot et sa famille

Dimanche dernier, le retour d’Adrien Rabiot au Parc des Princes, sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, a été marqué par des incidents en tribunes. L’international français et ses parents ont été la cible d’insultes de la part de supporters du Paris Saint-Germain, suscitant une vive indignation dans le monde du football.

Présent en conférence de presse ce mercredi, Kylian Mbappé révèle avoir échangé avec Adrien Rabiot, qui a été « touché » par les insultes et banderoles visant sa mère et son père décédé. L’ancien attaquant du PSG a ensuite élargi son propos, déplorant la recrudescence de ces attaques dans les stades. « Cela va au-delà de cet épisode et du PSG. Ça a été le cas avec Bradley Barcola à Lyon. Je ne comprends pourquoi ça parle des familles. C’est une fâcheuse manie », a-t-il déploré.

PSG-OM : Stop aux dérives dans les tribunes

Kylain Mbappé appelle à une prise de conscience collective afin de mettre un terme à ces comportements déplorables. « On voit ça de plus en plus souvent. J’espère que ça va faire bouger les choses, servir d’exemple. Y’en a un peu marre (…) on ne veut pas voir ça », a-t-il affirmé.

Didier Deschamps, sélectionneur de l’équipe de France, a également apporté son soutien à Rabiot, qu’il a trouvé « très touché ». Il a qualifié les incidents d’« inadmissibles ». Ces prises de position de Kylian Mbappé et Deschamps soulignent l’indignation générale face à ces attaques personnelles, qui dépassent les rivalités sportives.

Pour rappel, Adrien Rabiot a été accueilli par des sifflets, puis ciblé par plusieurs banderoles insultantes déployées par des supporters du PSG. La mère du joueur, soutenu par la direction de l’OM, a décidé de porter plainte et de lourdes sanctions sont attendues.