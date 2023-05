Didier Deschamps a dévoilé les joueurs retenus pour les prochains matchs de l'Équipe de France. Alexandre Lacazette est toujours absent de la liste.

OL : Didier Deschamps boycotte toujours Alexandre Lacazette

Il y avait peu d'espoir chez les supporters lyonnais, c'est désormais officiel : Alexandre Lacazette n'a pas été rappelé en Équipe de France par Didier Deschamps. Meilleur buteur des cinq grands championnats européens en 2023 devant Erling Haaland ou Victor Osimhen, le Lyonnais n'a pas assez tapé dans l'oeil de son sélectionneur.

Interrogé sur sa non-sélection, Didier Deschamps a ironisé la situation : "S'il a marqué beaucoup de buts c'est qu'il joue beaucoup plus que lors de sa dernière saison." Avec 27 buts en Ligue 1, Alexandre Lacazette est le deuxième meilleur buteur du championnat de France derrière Kylian Mbappé (28). Le sélectionneur des Bleus a tout de même tenu à justifier son choix. "Il y a une concurrence avec des joueurs qui ont répondu à mes attentes. Je ne vais pas empiler des joueurs au même poste, ça n'a pas de sens." À titre de comparaison, Olivier Giroud a inscrit 12 buts avec l'AC Milan en Serie A et Marcus Thuram en a mis 13 avec le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga.

Une dernière sélection qui remonte à près de six ans

La dernière sélection d'Alexandre Lacazette en Équipe de France remonte au 14 novembre 2017 et un match nul face à l'Allemagne. Le Lyonnais avait inscrit un doublé mais n'avait jamais été rappelé en Bleu. Lacazette restera donc bloqué à 16 sélections pour seulement 5 titularisations Les supporters de l'OL pourront tout de même se consoler avec les sélections de Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Bradley Barcola et Castello Lukeba. Les quatre joueurs ont tous été appelés pour disputer l'Euro U21 avec l'Equipe de France. Ils affronteront l'Italie, la Norvège et la Suisse au premier tour.