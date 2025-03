PSG-OM : Adrien Rabiot passe à l’offensive après les insultes

Après les insultes proférées lors du Classique PSG-OM (3-1), Adrien Rabiot contre-attaque. Le milieu de terrain français dénonce l’attitude des supporters parisiens et s’en prend à Nasser Al-Khelaifi.

OM-PSG : Adrien Rabiot dénonce les insultes et tacle Nasser Al-Khelaifi

Les incidents survenus au Parc des Princes lors du Classique PSG-OM (3-1) continuent de faire des vagues. Après les insultes visant ses parents, Adrien Rabiot a décidé de prendre la parole et de s’en prendre directement au président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi.

Le milieu de terrain marseillais, ciblé par les insultes des supporters parisiens, a en effet exprimé sa colère sur son compte Instagram. « Insulter une mère, et un père décédé…Tout se paye un jour : Vous ne l’emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Nasser, tu peux avoir tout l’argent du monde, et même plus, la classe ça ne s’achète pas », a-t-il posté.

De lourdes sanctions contre le Paris Saint-Germain sont attendues

Cette déclaration, qui a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, témoigne de la détermination d’Adrien Rabiot, qui ne compte pas laisser ces incidents impunis. Sa mère, Véronique Rabiot, a d’ailleurs annoncé qu’elle allait porter plainte. Face à cette situation déplorable, la Ligue de Football Professionnel (LFP) s’est saisie du dossier. De lourdes sanctions sont attendues.

De son côté, la direction du Paris Saint-Germain n’a pas encore réagi publiquement. Le club de la capitale avait pourtant multiplié les appels au calme avant le match, mais ces messages de sensibilisation n’ont visiblement pas été entendus par une partie des supporters. Le PSG risque de payer cher les déboires de ces fans. .