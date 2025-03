PSG : Un nouveau joueur victime d’une tentative d’effraction

Les joueurs du PSG, cibles privilégiées des cambrioleurs en France ? Alors qu’il se trouve en Équateur avec sa sélection nationale, Willian Pacho a été visé par une tentative de vol à son domicile parisien. Heureusement, aucun objet n’a été dérobé.

PSG : Vol manqué chez Willian Pacho, sa maison visée en son absence

Le domicile de Willian Pacho, situé dans l’Ouest parisien, a été la cible d’une tentative de cambriolage en son absence. Actuellement en Équateur pour disputer des matchs de qualification pour la Coupe du monde, le défenseur central n’a pas été témoin des faits. Selon Le Parisien, c’est sa femme de ménage qui a découvert les dégâts et alerté la police.

Les malfaiteurs ont brisé la vitre de la véranda mais sont repartis bredouilles. Willian Pacho n’est pas le premier joueur parisien à être victime d’une tentative d’effraction. Ces dernières années, plusieurs stars du club ont été prises pour cible par des cambrioleurs. Angel Di Maria, Thiago Silva ou encore Sergio Rico ont vu leur domicile visité par des voleurs, parfois avec des pertes s’élevant à plusieurs centaines de milliers d’euros.

En 2021, deux cambriolages avaient eu lieu simultanément chez Angel Di Maria et chez les parents de Marquinhos. Ce dernier avait vécu un véritable traumatisme puisque son père avait été violenté. Plus récemment, Gianluigi Donnarumma et sa compagne ont été ligotés chez eux par des malfaiteurs qui sont repartis avec un butin de près de 500 000 euros.

Cette nouvelle tentative d’effraction relance le débat sur la sécurité des joueurs du PSG. La répétition des cambriolages suscite des inquiétudes, d’autant que les malfaiteurs semblent bien renseignés sur les absences des joueurs.

Les autorités poursuivent leur enquête pour tenter d’identifier les responsables et éviter que d’autres joueurs ne soient pris pour cible. Pour rappel, depuis son arrivée l’été dernier, Pacho s’est imposé comme un titulaire indiscutable au Paris SG où il a disputé 23 matchs pour une passe décisive en Ligue 1.