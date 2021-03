PSG : Deux cambriolages chez des joueurs parisiens dimanche

Publié le 15 mars 2021 à 11:00

Le PSG n'a pas seulement perdu à domicile contre le FC Nantes, 19e au coup d'envoi, dimanche soir, il a aussi dû faire avec les cambriolages de deux de ses joueurs, Marquinhos et Angel Di Maria. Une situation grave auxquels les Parisiens et leurs familles ont dû faire face, et au sujet de laquelle l'entraîneur Mauricio Pochettino s'est exprimé à l'issue de la rencontre. En attendant l'enquête policière, RMC Sport a donné des détails sur ce qu'on vécu les familles du Brésilien et de l'Argentin dimanche soir.

Deux joueurs du PSG cambriolés dimanche

L'entraîneur argentin du PSG n'a pas eu le courage de rouspéter ses joueurs après la triste défaite parisienne contre le FC Nantes, en clôture de la 29e journée de Ligue 1. "Si j'ai secoué les joueurs après la défaite ? Non, parce qu'il y a des situations extra-sportives auxquelles nous devons être attentifs. Les joueurs sont les premiers à être déçus d'avoir perdu les trois points, nous aussi. Mais il y a la situation que vous connaissez. Le groupe est préoccupé. Non seulement pour la défaite, mais pour d'autres choses dont vous avez déjà la connaissance. Ce n'est pas une excuse mais il y a eu une baisse d'énergie, qui n'était pas "normale". On a parlé avec les joueurs, mais pas de ce qu'il s'est passé footballistiquement."

Marquinhos rassure, silence chez Di Maria

Extra-sportivement, ce sont ces cambriolages aux domiciles de deux joueurs du Paris Saint-Germain, Marquinhos et Angel Di Maria. Pour le Bréslien, "la maison de ses parents a été cambriolée pendant que sa famille était présente dans la résidence mais personne n'a souffert et tout le monde va bien, plus de peur que de mal. Les autorités françaises ont ouvert l'enquête", précise-t-on alors que le joueur s'est exprimé dans un communiqué. Quant à Angel Di Maria, RMC écrit : "La femme du joueur et ses enfants étaient présents mais qu'il n'y aurait pas eu de face à face avec les cambrioleurs. La femme du joueur a été extrêmement choquée. Une crainte existait car les événements venaient de se passer et qu'il y avait une peur d'une nouvelle confrontation avec les cambrioleurs." La famille Di Maria avait déjà été cambriolée à Manchester United et l'entourage du joueur du PSG ne s'est toujours pas exprimé au sujet de ce dernier cambriolage, que RMC a qualifié de "violents".













Par Matthieu