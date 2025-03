PSG Mercato : C’est définitivement terminé pour Kolo Muani !

Prêté à la Juventus Turin cet hiver pour se relancer, Randal Kolo Muani ne devrait pas reporter le maillot du PSG la saison prochaine. L’attaquant de 26 ans est apprécié sur le Piémont.

PSG Mercato : La décision tombe pour Randal Kolo Muani

Sauf revirement, Randal Kolo Muani, actuellement prêté sans option d’achat à la Juventus, ne jouera pas au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Avec cinq buts et deux passes décisives en onze matchs toutes compétitions confondues, l’international français a fait forte impression lors de ses premières apparitions avec la Juve cet hiver. Un retour au premier plan survenu après une première partie de saison difficile à Paris, où Luis Enrique l’a progressivement écarté de ses plans.

Les dirigeants turinois, satisfaits des performances de Kolo Muani, aimeraient le conserver définitivement. Mais ils devront prendre en compte l’avis de leur entraîneur. Or, Thiago Motta, qui a été important dans la venue de l’ancien Nantais, n’est pas sûr de rester compte tenu des récents mauvais résultats enregistrés par le club en Serie A. La Vieille Dame risque toutefois d’être concurrencée sur ce dossier.

La Juventus menacée pour Kolo Muani ?

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort contre un chèque de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani ne devrait pas s’éterniser au Paris Saint-Germain. Le joueur formé au FC Nantes pourrait voir son prêt à la Juventus Turin se transformer en un transfert définitif si Thiago Motta reste en poste. Sur la chaîne Twitch de RMC Sport, le journaliste Fabrice Hawkins a confirmé le divorce total entre Kolo Muani et le club de la capitale française.

« Kolo Muani ne va pas revenir au PSG, c’est une certitude. Ensuite, l’avenir dépendra des dirigeants de la Juventus et de Thiago Motta, qui l’a choisi. Aujourd’hui, c’est plus difficile, car on ne sait pas si Motta restera à la Juventus. C’est un élément important à prendre en compte.

Les performances de Kolo Muani sont bonnes depuis son arrivée, et les dirigeants sont satisfaits. Ils aimeraient le garder. Maintenant, il faut voir ce que l’entraîneur décidera. Si c’est Motta, le transfert est probable. Si c’est un autre entraîneur, il faudra voir ses intentions », a expliqué le spécialiste de RMC Sport.

Auteur de performances remarquables ces deux dernières saisons, Alexander Isak pourrait quitter Newcastle United cet été. Pour le remplacer, le nom de Randal Kolo Muani revient avec insistance. Son profil, similaire à celui d’Isak, capable de prendre la profondeur et de conserver le ballon, en fait un candidat idéal. Le Paris SG pourrait ainsi réaliser une belle opération avec les Magpies si les Italiens désistent finalement.