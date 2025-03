Randal Kolo Muani lâche un sincère aveu sur son transfert au PSG

En difficulté au PSG, Randal Kolo Muani a retrouvé des couleurs à la Juventus Turin, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison. Interrogé par la presse italienne, l’attaquant français a fait un sincère aveu sur son transfert au Paris SG.

Randal Kolo Muani : « À Paris, la pression était insoutenable »

Arrivé en août 2023 en provenance de l’Eintracht Francfort pour environ 90 millions d’euros, Randal Kolo Muani a connu une saison et demie décevante au Paris Saint-Germain. Prêté cet hiver à la Juventus Turin pour se relancer, l’international français, qui brille à nouveau chez les Bianconeri, est revenu sur son échec parisien.

« Pourquoi j’ai eu des difficultés au PSG ? Un Français à Paris, qui en plus a coûté 90 millions d’euros, a une énorme pression et tout le monde n’est pas capable de la supporter. Je n’ai pas réussi. J’ai eu des possibilités et je n’ai pas su les saisir. Ça fait mal au cœur, mais je le répète : c’est le football, aucun regret », a confié Kolo Muani à La Repubblica, avant de dire un mot sur son ancien entraîneur Luis Enrique.

« Luis Enrique est vraiment un excellent entraîneur, il m’a donné énormément de conseils, c’est une chance d’avoir un coach comme lui. C’est moi qui étais sur le terrain, pas lui. Il m’a donné des opportunités », a ajouté le joueur de 26 ans.

Kolo Muani n’a pas refermé le chapitre PSG

Même s’il s’épanouit en Serie A, où il vient d’être nommé meilleur joueur du mois de février, Randal Kolo Muani ne tourne pas forcément la page Paris SG, club avec lequel il est encore lié jusqu’en juin 2028.

« Paris, un chapitre refermé ? Non, vu que j’ai encore un contrat avec eux. Rester à la Juve ? Ma volonté est de jouer et de m’amuser. Mais si les choses continuent comme ça, pourquoi pas. La Juve est le club qui m’a ouvert les portes. J’ai beaucoup parlé avec Thiago Motta avant de venir, il m’a expliqué comment il voyait les choses et comment nous jouerions. C’est ce qui m’a attiré et m’a poussé à signer, je ne pensais pas que mes débuts se passeraient aussi bien », a confié l’ancien attaquant du FC Nantes.