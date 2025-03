Mercato LOSC : Un club anglais dégaine une offre pour Jonathan David

Le serial buteur du LOSC, Jonathan David, a un nouveau prétendant en Angleterre. Nottingham Forest entre dans la course pour déloger l’attaquant de Lille.

Mercato LOSC : Jonathan David vers la Premier League ?

L’attaquant canadien Jonathan David, en fin de contrat avec le LOSC en juin prochain, suscite l’intérêt de nombreux clubs européens. Selon les informations de TBR Football, Nottingham Forest aurait rejoint la liste des prétendants en Angleterre.

Le club de Nottingham Forest aurait entamé des discussions avec l’entourage de Jonathan David et lui aurait proposé un contrat de cinq ans. L’attaquant de 25 ans, qui a marqué 23 buts et délivré 10 passes décisives en 41 apparitions cette saison, est considéré comme l’une des meilleures affaires du prochain mercato estival.

Pour l’instant, Jonathan David n’a pas encore pris de décision quant à son avenir. L’attaquant du LOSC souhaite se concentrer sur la fin de saison et aider son club à atteindre ses objectifs. « Oui, je suis libre à la fin de la saison… Tu veux des indices sur mon avenir ? Tout le monde le saura en temps voulu, c’est-à-dire en fin de saison. Je ne me prononcerai pas avant. Je veux d’abord bien finir ma saison. Cette fin de saison s’annonce excitante, je veux bien jouer, aider l’équipe. Et quand la saison sera finie, la décision sera prise et annoncée », a-t-il dit dans un entretien accordé à Onze Mondial il y a quelques semaines.

Outre Nottingham Forest, d’autres clubs anglais et européens seraient également intéressés par ses services. Le Bayern Munich et surtout le FC Barcelone sont également de sérieux prétendants pour recruter Jonathan David. En Angleterre, Newcastle United et Manchester United seraient aussi prêts à s’attacher les services du Canadien.