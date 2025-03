LOSC : Jonathan David essuie des critiques sévères à Lille !

Sonny Anderson n’a pas été convaincu par la prestation de Jonathan David lors de la défaite du LOSC face au FC Nantes (1-0). L’ancien attaquant brésilien de l’Olympique Lyonnais a taclé le buteur canadien de Lille.

LOSC : Jonathan David muet face au FC Nantes

Pilier de l’attaque du LOSC, Jonathan David affiche des statistiques impressionnantes cette saison : 23 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres toutes compétitions confondues avec Lille. Buteur face au Borussia Dortmund lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, l’international canadien n’a pas permis au LOSC de maintenir le score et valider le ticket pour les quarts de finale. Les Allemands ont égalisé et ont ensuite pris l’avantage lors de ce choc.

Après l’élimination, on espérait que les joueurs de Lille allaient passer leurs nerfs sur le FC Nantes. Mais à la surprise générale, les Dogues se sont inclinés (1-0) avant la trêve internationale. La défense nantaise est parvenue à neutraliser Jonathan David, malgré deux situations dangereuses où il a manqué de réalisme : un face-à-face gâché à la 38e minute et une tête sur la barre dans les arrêts de jeu (90+4′).

Consultant pour beIN Sports, Sonny Anderson a analysé la performance de Jonathan David avec un œil critique. Le Brésilien a pointé du doigt son positionnement sur le terrain. « Ses appels de balle… Il décrochait énormément pour appeler le jeu. Mais quand il avait la possibilité de se déplacer, le défenseur était déjà devant lui. Il n’a que trop rarement réussi à éliminer par l’appel. Je trouve qu’il a trop décroché, même sur les centres. S’il avait été plus axial, il aurait pu avoir plus d’occasions dans le dos de la défense. Il a multiplié les appels, mais n’a jamais fait la différence », a-t-il analysé.

Jonathan David et le LOSC doivent rebondir après le rassemblement international pour rafler des points pendant ce sprint final et se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.