Mercato PSG : Kimmich a refusé une offre lucrative du Paris SG

Joshua Kimmich ne rejoindra finalement pas le PSG. Alors que son contrat arrivait à expiration en juin prochain, le milieu de terrain allemand a décidé de prolonger avec le Bayern Munich jusqu’en 2029. Une décision forte, d’autant que le Paris SG lui aurait proposé un salaire bien plus élevé pour le convaincre de rejoindre la Ligue 1.

Mercato PSG : Kimmich offre pour un choix sportif contre le financier

Le PSG, en quête de renforts au milieu de terrain, voyait en Joshua Kimmich le profil idéal pour stabiliser son entrejeu. Alors que l’Allemand arrivait en fin de contrat à la fin de la saison, le club français avait une parfaite occasion de réaliser une bonne affaire en l’attirant sans indemnité de transfert. Sauf que, après plusieurs mois de rumeurs, le milieu de terrain a décidé de faire court à tout et de prolonger son aventure au Bayern Munich.

« Au FC Bayern, je bénéficie du meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs. C’est sur cette base que j’ai pris ma décision. Pour moi, actuellement, il n’existe pas de meilleure combinaison de coéquipiers, de staff technique et d’ambiance de club pour atteindre un succès maximal. Je me sens chez moi ici et je n’ai pas encore terminé ce que j’ai à faire », avait confié Kimmich après sa prolongation.

Pourtant, il avait l’opportunité de rejoindre deux autres grands clubs d’Europe pour la suite de sa carrière, avec une meilleure revalorisation salariale. Selon la presse allemande, le PSG par exemple aurait mis sur la table une offre avoisinant les 40 millions d’euros annuels pour l’attirer. De son côté, Arsenal proposait également un contrat très avantageux, avec un salaire de 25 millions d’euros par saison.

Pourtant, malgré ces propositions mirobolantes, l’international allemand a choisi de rester fidèle au Bayern, un club où il évolue depuis 2015. En prolongeant avec le Bayern, l’international allemand conservera un salaire d’environ 20 millions d’euros par an, soit bien moins que ce que lui offraient le PSG ou Arsenal. Un choix qui démontre son attachement au club bavarois et à son projet sportif. À 30 ans, l’Allemand préfère la stabilité et la continuité plutôt qu’un départ vers un nouveau championnat.

Ce refus de Kimmich représente un coup dur pour le Paris Saint-Germain, qui cherche encore à renforcer son milieu de terrain avec des joueurs de classe mondiale. Après plusieurs tentatives infructueuses sur le marché des transferts, le club parisien va devoir revoir ses plans et explorer d’autres pistes pour renforcer son effectif.