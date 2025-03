PSG Mercato : C’est officiel, Joshua Kimmich signe un contrat jusqu’en 2029

Annoncé dans les plans du PSG pour le prochain mercato estival, Joshua Kimmich va poursuivre son aventure avec le Bayern Munich. Le joueur de 30 ans a signé un nouveau contrat jusqu’en juin 2029.

PSG Mercato : Joshua Kimmich prolonge au Bayern Munich !

Joshua Kimmich, milieu de terrain ou arrière droit sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2025, a été annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain pendant le mercato estival 2024, et les rumeurs sont revenues pour 2025, alors qu’il n’a toujours pas prolongé son contrat. Cependant, le journaliste Fabrizio Romano affirme ce jeudi que le dossier de l’international allemand est clos.

Une information confirmée par le club allemand lui-même. En effet, le Bayern Munich a annoncé ce jeudi la prolongation du contrat de Joshua Kimmich, qui s’engage désormais jusqu’en juin 2029. Après Manuel Neuer, Jamal Musiala et Alphonso Davies, le Bayern Munich sécurise l’avenir d’un autre de ses cadres. C’est au tour de Kimmich de prolonger son contrat avec la formation bavaroise de quatre années supplémentaires.

Arrivé en 2015 en provenance de Stuttgart pour la somme de 8,5 millions d’euros, l’international allemand est devenu une pièce maîtresse des Rekordmeister au fil des années. En 429 apparitions sous les couleurs du Bayern, il a notamment remporté huit titres de Bundesliga et la Ligue des champions 2019-2020, en plus d’avoir inscrit 43 buts et délivré 114 passes décisives. Ce devrait donc être la fin de l’idée d’une éventuelle signature au PSG.

Une décennie de plus au Bayern Munich

Dans sa quête de renforcer son effectif sous la direction de Luis Enrique, le PSG avait ciblé Joshua Kimmich, dont le contrat devait expirer l’été prochain. Selon les dernières informations, c’est l’entraîneur parisien lui-même qui était particulièrement séduit par le profil de l’international allemand. Ces dernières semaines, la presse allemande avait fait état d’une offre de contrat concrète du Paris Saint-Germain à Joshua Kimmich.

Ce dernier, interrogé à ce sujet, avait répondu : « d’autres clubs entrent également en ligne de compte dans ma décision concernant mon avenir. Je ne dirai pas quels clubs, mais une décision sera prise bientôt. » Et le feuilleton a pris fin aujourd’hui. En effet, ce jeudi 13 mars, le Bayern Munich a annoncé officiellement la prolongation du contrat de son milieu de terrain de 30 ans jusqu’en 2029.

À cette nouvelle, Herbert Hainer, président du leader de la Bundesliga, a déclaré : « félicitations à notre direction sportive et à notre conseil d’administration. Le FC Bayern a besoin de joueurs qui ne se contentent pas de porter le maillot, mais qui assument également des responsabilités, sur et en dehors du terrain. Joshua Kimmich est l’un de ces joueurs. »

Le principal intéressé, Joshua Kimmich, a également exprimé son sentiment à l’annonce de sa prolongation de contrat sur le site officiel du Bayern Munich : « au FC Bayern, j’ai le meilleur environnement pour atteindre mes objectifs sportifs. C’est ce qui a motivé ma décision. Pour moi, il n’y a pas de meilleure équipe, de meilleurs entraîneurs et de meilleur environnement de club pour atteindre le maximum de succès. Je me sens chez moi ici et je n’ai pas encore terminé. »