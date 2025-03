PSG – Aston Villa : C’est officiel, Luis Enrique connaît son premier forfait !

Le PSG reçoit Aston Villa le 9 avril prochain en quart de finale aller de Ligue des Champions. À une vingtaine de jours de ce choc, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur tout son monde.

PSG : Luis Enrique perd un joker de luxe avant d’affronter Aston Villa

Comme toujours, la trêve internationale suscite une vive inquiétude chez tous les entraîneurs. Encore plus au Paris Saint-Germain, où les hommes de Luis Enrique vont faire face à un calendrier chargé durant le mois d’avril. D’ailleurs, lors du match de qualification pour la Coupe du Monde 2026 entre la Corée du Sud et Oman, Kang-In Lee, entré en jeu à la 38e minute, a été contraint de quitter le terrain en fin de rencontre, blessé à la cheville gauche.

Après avoir délivré une passe décisive quelques minutes après son entrée, le milieu offensif du PSG a été victime d’une torsion, suscitant une vive inquiétude sur son état de santé. L’international sud-coréen ayant quitté le terrain en larmes et avec des béquilles, laissant craindre une grave blessure.

Toutefois, les examens médicaux réalisés par la fédération sud-coréenne de football ont révélé une nouvelle rassurante : le joueur de 24 ans ne souffre d’aucune lésion sérieuse. Sauf que, Kang-In Lee, qui devait initialement rester avec sa sélection pour la suite des matches internationaux, a été renvoyé d’urgence à Paris.

Kang-In Lee autorisé à rentrer à Paris

La Fédération coréenne de football a décidé de libérer le protégé de Luis Enrique afin qu’il puisse recevoir les soins nécessaires à Paris. Selon le staff médical de la sélection sud-coréenne, son absence pourrait être estimée « maximum » à deux semaines.

Autrement dit, Kang-In Lee sera trop juste pour prétendre à une place dans le groupe du Paris SG pour la réception d’Aston Villa, prévue le mercredi 9 avril au Parc des Princes, à l’occasion des quarts de finale aller de la Ligue des Champions. Malgré des examens rassurants, son sélectionneur, Hong Myung-bo, a annoncé à la presse ce samedi qu’il était libéré et qu’il retournera en club pour recevoir les soins nécessaires. 🔴🔵 Kang In Lee rentre à Paris.🇰🇷🗞️



On estime son absence à environ 2 semaines.

« En ce qui concerne Kang-In Lee, les examens ont montré que sa blessure n’était pas aussi grave que nous le craignions. Je viens de m’entretenir avec lui et j’ai pu réaffirmer son engagement envers l’équipe nationale. Cependant, il est tout aussi important pour son club que pour l’équipe nationale. Nous avons décidé de l’écarter de l’équipe nationale, ainsi que deux autres joueurs blessés », a déclaré le technicien sud-coréen. Les prochains jours seront cruciaux pour évaluer l’évolution de sa blessure. Le Paris Saint-Germain retiendra son souffle en attendant le verdict final.

