PSG Mercato : C’est terminé pour Kang-In Lee, un crack français arrive

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Kang-In Lee ne semble plus faire partie des plans du PSG. Le milieu offensif sud-coréen sera placé sur la liste des transferts l’été prochain. Surtout que Luis Campos aurait déjà identifié son successeur.

PSG Mercato : Luis Enrique a tranché pour Kang-In Lee

Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2023 en provenance de Majorque contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee pourrait être en train de disputer ses derniers mois dans la capitale. Auteur d’une trentaine de matches disputés sous le maillot parisien, le milieu offensif de 22 ans peine à passer un cap pour devenir un joueur indispensable, malgré la confiance de Luis Enrique qui le préférait à Randal Kolo Muani et Marco Asensio.

Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, l’explosion d’Ousmane Dembélé et la forme retrouvée de Bradley Barcola, l’international sud-coréen ne semble plus avoir d’avenir chez les Rouge et Bleu. D’après le compter Twitter PSG Inside Actus, « Kang-In Lee sera vendu au mercato d’été. J’en parlerai plus tard… Le joueur sera sur la liste des transferts. »

Malgré quelques buts et passes décisives depuis son arrivée, son influence dans le jeu reste limitée par rapport aux attentes placées en lui. Alors que plusieurs clubs, notamment en Espagne et en Angleterre, suivent attentivement sa situation, le Paris SG aurait d’ores et déjà lancé les manoeuvres pour sa succession.

Maghnes Akliouche arrive au Paris SG pour chasser Kang-In Lee

Longtemps intéressé par Rayan Cherki, le Paris Saint-Germain semble avoir renoncé à attirer le prodige lyonnais. Après plusieurs tentatives infructueuses, Luis Campos a décidé de changer de cible. Le conseiller sportif parisien s’intéresse désormais à Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco, en pleine ascension cette saison, séduit les recruteurs du PSG, qui voient en lui un profil similaire à Rayan Cherki, capable d’évoluer entre les lignes et d’apporter de la créativité.

Âgé de 22 ans, l’international espoir français affiche une progression constante et attire l’attention de plusieurs clubs français et européens. Sa capacité à éliminer ses adversaires, sa vision du jeu et sa polyvalence en font un atout de choix pour une équipe comme le PSG, en quête de jeunes talents capables de s’intégrer rapidement dans son projet sportif.

Photo : Maghnes Akliouche

Le profil de Maghnes Akliouche séduit l’entraîneur et le conseiller sportif parisien. Mais pour que le génie monégasque puisse avoir du temps de jeu à Paris, il faudra qu’une place se libère. Kang-In Lee devrait donc partir l’été prochain pour faire la place au natif de Tremblay-en-France.