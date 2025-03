Le PSG retient son souffle pour Kang-In Lee : Un premier verdict tombe

Touché à la cheville avec sa sélection, jeudi soir, contre Oman (1-1), le milieu offensif sud-coréen du PSG, Kang-In Lee a passé des examens médicaux, dont les résultats sont désormais connus.

PSG : Plus de peur que de mal pour Kang-In Lee

Entré en jeu face à Oman, Kang-In Lee a dû quitter le terrain avant le coup de sifflet final, touché à la cheville. Alors que l’infirmerie du Paris Saint-Germain était enfin vide, cette blessure tombe au plus mauvais moment. Auteur d’une passe décisive, l’international sud-coréen a été victime d’une mauvaise torsion de la cheville, le contraignant à sortir sur béquilles. Selon L’Équipe, le pessimisme était de mise et une absence de plusieurs semaines était à craindre. Finalement, il y a eu plus de peur que de mal pour le joueur de 24 ans.

En effet, selon le dernier communiqué médical de la fédération coréenne de football, « Lee Kang-in s’est blessé à la cheville gauche pendant le match contre Oman. Après un examen approfondi, le médecin a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une blessure grave. Après la reprise des entraînements demain, nous observerons les progrès et déciderons du plan pour la période restante de la convocation. L’entraîneur Hong sera interrogé demain avant l’entraînement. »

Le protégé de Luis Enrique reste donc avec la sélection pour le moment, mais sa participation au match de mardi contre la Jordanie reste compromise. Des informations plus précises sur la gravité de la blessure de Kane-In Lee seront communiquées ce samedi, après la conférence de presse de son sélectionneur.

Le PSG peut souffler, mais reste prudent. Si l’ancien milieu de terrain de Majorque n’est pas un titulaire indiscutable, il reste une arme précieuse dans la rotation de Luis Enrique. Avec 7 matchs programmés en avril, le Paris SG aura besoin de toutes ses forces.