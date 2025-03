Mercato ASSE : Le capitaine d’Angers visé par Saint-Etienne

L’ASSE est préoccupée par sa fin de saison car elle est menacée de relégation en Ligue 2. Malgré tout, on apprend que le club stéphanois garde un œil sur Himad Abdelli d’Angers SCO en vue de la saison prochaine.

L’ASSE n’a pas la tête au mercato d’été en cette période cruciale de la saison. Sa seule préoccupation immédiate est la lutte pour le maintien en Ligue 1. Les Verts sont avant-derniers et en position de relégables, à huit journées de la fin du championnat.

Ils n’ont plus remporté le moindre match depuis le 4 janvier 2025 et restent sur une série de cinq défaites et quatre matchs nuls, en attendant le verdict du match arrêté à Montpellier.

Alors que la direction de l’AS Saint-Etienne a mis en suspens les dossiers des joueurs en fin de contrat, afin de se concentrer pleinement sur la course au maintien, Live Foot révèle que les recruteurs du club ont inscrit le nom de Himad Abdelli sur leurs tablettes. Son profil plairait à la direction stéphanoise et au staff technique.

Aucun contact de Saint-Etienne avec Himad Abdelli pour l’instant

Cependant, la source précise qu’il ne s’agit pour l’instant que d’un simple intérêt pour le milieu offensif d’Angers SCO. L’ASSE n’a pas encore noué de contact ni avec son entourage ni avec le club angevin.

Capitaine du SCO, l’international algérien est un pilier du vestiaire, mais également le leader technique de l’équipe d’Alexandre Dujeux. Grâce à ses qualités techniques et à sa lecture du jeu, il est le maître à jouer des Angevins. Himad Abdelli aurait particulièrement séduit les dirigeants stéphanois lors de la confrontation directe avec Saint-Etienne à Geoffroy-Guichard (3-3), où il a inscrit un doublé.

Pour arracher l’Algérien à Angers, Kilmer Sports Ventures devra sortir le chéquier, car il est sous contrat jusqu’en juin 2026 et sa valeur est estimée à 5 millions d’euros.

