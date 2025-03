FC Nantes : Un cadre en difficulté fait une annonce encourageante

Le FC Nantes se prépare à une fin de saison intense, avec le maintien en Ligue 1 en ligne de mire. Un sprint final pour lequel Antoine Kombouaré aura besoin de tous ses cadres. L’un d’eux, contraint de passer par l’infirmerie, a tenu à donner des nouvelles rassurantes.

FC Nantes : Francis Coquelin rassure depuis l’infirmerie

Arrivé cet hiver au FC Nantes, Francis Coquelin était attendu comme un renfort d’expérience pour stabiliser le milieu de terrain des Canaris. Ancien joueur d’Arsenal, de Valence et Villarreal, le Français de 33 ans possède un bagage impressionnant. Mais son intégration a été freinée par plusieurs soucis physiques, suscitant des inquiétudes parmi les supporters.

Malgré ces pépins, le milieu de terrain se veut rassurant et affirme être prêt à enchaîner. Dans un entretien accordé au site officiel du FC Nantes, Francis Coquelin a tenu à clarifier sa situation et à rassurer les fans sur son état physique. « Je me sens bien physiquement. Ce ne sont pas des blessures, mais des petites alertes. Quand on n’a pas joué depuis autant de temps, ce sont des petites alertes qui peuvent surgir. Le plus important, c’est d’être intelligent et ne pas forcer pour ne pas se blesser. Il faut bien se gérer », a-t-il clarifié.

« J’ai pas mal d’expérience, je connais mon corps. J’ai fait ce qu’il fallait pour rester dans le meilleur état physique possible pendant mes mois d’inactivité. J’avais une base, maintenant il faut enchaîner. Quand j’aurai joué deux ou trois matchs de suite, ça ira tout seul », a ajouté le milieu de terrain nantais. Des déclarations qui devraient rassurer le staff et les supporters nantais, alors que le club joue une fin de saison cruciale.

Une expérience qui fera du bien au FCN

Malgré un temps de jeu limité, Francis Coquelin a déjà montré son importance. Contre l’OM, il a livré une prestation solide, et ses entrées face à Lens et Lille ont été décisives. Auteur d’une passe décisive face aux Lensois (3-1) et à l’origine du but de Mostafa Mohamed contre Lille (1-0), il prouve qu’il peut être un atout clé pour Antoine Kombouaré. Si son corps le laisse tranquille, son expérience et sa justesse technique seront précieuses pour aider Nantes à assurer son maintien en Ligue 1.

