Ayant évolué sous les ordres de Marcelino durant deux saisons en 2018 et 2019, Francis Coquelin a fait un constat qui va enflammer Marseille.

OM : Marcelino, "une valeur sûre", d'après Francis Coquelin

Lorsque les supporters de l'OM ont appris que Marcelino était en pole position pour succéder à Igor Tudor, une grande déception s'est faite ressentir. Marseille voulait un nom qui claque, ou une forte personnalité comme Marcelo Gallardo, et selon eux, Marcelino n'a rien de tout ça. Mais depuis que l'officialisation de sa signature est tombée, les avis sont de plus en plus nombreux, et la position des supporters olympiens est peut-être sur le point de changer.

Marcelino n'est pas la roue de secours que Pablo Longoria est allé chercher par manque de temps et de solutions. Il n'est pas non plus le personnage de dessin animé auquel il est associé à cause de son prénom. Non, Marcelino est un entraîneur de renom au caractère bien trempé, et a déjà fait ses preuves par le passé.

Son palmarès n'est peut-être pas celui d'un Pep Guardiola, mais le coach espagnol a tout de même réussi à glaner une Coupe du Roi en 2019 face au FC Barcelone de Lionel Messi, et une Supercoupe d'Espagne en 2021, en éliminant le Real Madrid en demi-finale, avant de battre à nouveau le Barça en finale, rien que ça !

"On parle d'un entraîneur de haut niveau. Un des tous meilleurs que j'ai eu"

Et si cela ne suffit pas à convaincre les supporters marseillais de ne pas faire comme avec Igor Tudor lors de la 1ère journée de championnat, les déclarations d'un certain Francis Coquelin devraient avoir leur importance. Durant deux saisons (2018 et 2019), le milieu français a évolué sous les ordres de Marcelino, et en garde un souvenir mémorable.

"J’ai à l’esprit un gros travailleur. Il s’appuie beaucoup sur la vidéo et, tactiquement, se révèle très pointilleux. On a d’ailleurs obtenu d’excellents résultats en Liga et on a remporté la Coupe du Roi face au Barça. Il est peut-être méconnu en France, mais en Espagne il est considéré comme une valeur sûre. On parle là d’un entraîneur de haut niveau. Un des tout meilleurs que j’ai eu." Difficile donc de ne pas croire au potentiel du coach de 57 ans, qui est attendu en fin de semaine à Marseille pour débuter sa nouvelle aventure.