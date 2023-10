L’arrivée de Luis Enrique ne profite pas à ses compatriotes. Après Fabian Ruiz, un autre international espagnol pourrait bien faire ses valises du PSG.

Mercato PSG : Carlos Soler voulait quitter le Paris SG cet été

Arrivé en août 2022 en provenance de Naples contre un chèque de 23 millions d’euros, Fabian Ruiz pourrait déjà quitter les rangs du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato hivernal. Ce mardi, Mediaset révèle que le courant ne passerait pas entre le milieu de terrain de 27 ans et son entraîneur Luis Enrique, qui l’avait déjà écarté de la sélection durant son passage à la tête de la Roja.

L’ancien coéquipier de Victor Osimhen souhaiterait partir rapidement pour se donner des chances de disputer l’Euro 2024 et cela pourrait intervenir en janvier prochain. Mais le média italien assure que Fabian Ruiz ne serait pas seul dans cette situation. Lui aussi arrivé à l’été 2022 pour 18 millions d’euros, Carlos Soler voudrait changer d’air le plus vite possible. Selon Marca, l’Espagnol de 26 ans avait déjà songé à partir durant le dernier mercato estival.

Mais l’arrivée de Luis Enrique, qui l’avait lancé en sélection, lui avait fait changer d’avis. Finalement, Carlos Soler se rend compte qu’il ne fait pas partie des premiers choix du successeur de Christophe Galtier. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, l’ancien capitaine de Valence souhaiterait désormais aller voir sous d’autres cieux. En cas de départ, il pourrait rebondir en Liga.

L’Atlético Madrid prêt à relancer Carlos Soler

Avec seulement six apparitions sous les ordres de Luis Enrique, Carlos Soler n’entre pas dans les plans du Paris Saint-Germain, qui ne devrait pas s’opposer à son départ dès le prochain hiver. Et si l’ex-partenaire de Gonçalo Guedes estime qu’il est temps de prendre le large à quelques mois de l’Euro, l’Atlético Madrid serait déjà positionné pour le récupérer.

L’entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone, souhaiterait l’intégrer dans son milieu de terrain, tout comme Fabian Ruiz, selon les informations du journaliste Eduardo Inda sur le plateau de l’émission El Chiringuito. Le club d’Antoine Griezmann pourrait proposer un prêt assorti d’une option d’achat pour recruter Carlos Soler en janvier. Une bonne nouvelle pour le Paris SG et pour le joueur lui-même.