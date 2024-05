Mercato en feu : Les premières décisions-chocs du PSG tombent !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato estival, les choses se précisent de plus en plus du côté du PSG. L’été s’annonce très mouvementé dans la capitale.

Le PSG prépare un important ménage cet été

Présent en conférence de presse avant la victoire sur le terrain de l’OGC Nice (2-1), mercredi soir, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a annoncé la couleur pour le prochain mercato estival. Il veut « deux joueurs importants » à chaque poste. Et pour accueillir les futures recrues, les dirigeants du club de la capitale ont décidé de procéder à un important ménage au sein de l’effectif actuel.

En effet, selon les informations du quotidien Le Parisien, depuis plusieurs semaines, Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont tracé les grandes lignes du marché des transferts qui s’annonce à grands pas. Si Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa ont d’ores et déjà annoncé leur départ libre en fin de saison, aucun joueur en fin de contrat ne devrait être prolongé.

Sergio Rico, de retour à l’entraînement collectif après une grave chute, à cheval qui a failli lui coûter la vie, devrait prochainement discuter avec sa direction, même si « pour l’heure, le joueur n’a pas eu de signaux sur une éventuelle prolongation », explique le journal régional. Pareil pour Alexandre Letellier, qui intéresserait la Real Saragosse, en deuxième division espagnole.

En défense, Nordi Mukiele, qui n’entre pas dans les plans de Luis Enrique, devrait lui aussi chercher un nouveau point de chute cet été, tout comme Milan Skriniar, auteur d’une première saison peu convaincante à Paris. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte et Carlos Soler pourraient aussi quitter les rangs du PSG durant l’intersaison. Et ce n’est pas tout.

Aucun départ prévu en attaque

Si divers départs sont ainsi programmés, le Paris Saint-Germain ne devrait pas se séparer d’aucun de ses attaquants, alors que Kylian Mbappé va quitter le navire. Malgré les nombreuses rumeurs les concernant, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, qui est cité comme la priorité estivale du Borussia Dortmund, ne bougeront pas du PSG. Convoqué par Didier Deschamps pour l’Euro 2024, l’international français de 25 ans souhaite renverser la tendance après une première saison ratée sous les couleurs parisiennes.