Mercato : Lucas Chevalier, le PSG prend une décision surprenante

Susceptible de quitter le LOSC cet été, Lucas Chevalier a été annoncé dans le collimateur du PSG. Mais aux dernières nouvelles, les dirigeants du club de la capitale seraient prêts à revoir leurs plans concernant le portier français.

Mercato : Le PSG abandonne la piste Lucas Chevalier

Le nom de Lucas Chevalier circule de plus en plus à l’approche du mercato estival 2025. Le jeune gardien du LOSC, auteur d’une saison solide, attise les convoitises. Un temps évoqué sur les tablettes du Paris Saint-Germain, le gardien de but lillois semble aujourd’hui s’éloigner de la capitale. La raison ? La probable prolongation de Gianluigi Donnarumma.

Même si certaines rumeurs évoquent encore un possible départ du portier italien cet été, la tendance actuelle laisse penser que le Paris SG ne se positionnera pas sur Lucas Chevalier. En fin de contrat en juin 2026, Donnarumma devrait prochainement parapher un nouveau bail de trois ans, soit jusqu’en 2029. De son côté, le jeune international français pourrait quitter la Ligue 1 pour rejoindre la Premier League.

Lucas Chevalier : le PSG s’éloigne, les 2 Manchester s’affrontent

Outre le PSG, Lucas Chevalier attire les convoitises en Angleterre. En effet, selon les informations de TMW, le gardien de 23 ans, auteur d’une belle saison, est suivi de près par Manchester United et Manchester City, tous deux à la recherche d’un nouveau portier pour l’été 2025. Alors qu’André Onana pourrait rejoindre l’Arabie saoudite, les Reds auraient jeté leur dévolu sur Chevalier pour occuper le poste la saison prochaine.

Il en va de même pour Ederson, dont le départ de Manchester City vers la Saudi Pro League est possible. Les deux clubs auraient donc coché le nom du protégé de Bruno Genesio pour prendre la relève. Ouvert au départ de son portier, le LOSC réclamerait environ 48 millions d’euros pour le laisser partir. Un montant élevé, mais justifié si une bataille s’engage entre les deux rivaux de Premier League. Affaire à suivre…

