PSG Mercato : Succession Di Maria, accord annoncé pour Raphinha

Publié par JEAN-LUC D le 28 mars 2022 à 19:53

Pour oublier Angel Di Maria, le PSG aurait des vues sur Raphinha pour cet été. Mais l’ailier de Leeds aurait déjà conclu un accord pour son avenir.

Raphinha ciblé par le PSG pour la succession de Di Maria

Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United, Angel Di Maria vit probablement ses derniers mois en tant que joueur du Paris Saint-Germain. Libre le 30 juin prochain, le milieu de terrain offensif espérait pouvoir bénéficier d’une saison supplémentaire comme stipulé dans son bail. Mais la direction du PSG n’aurait pas prévu de lever cette option. Sauf revirement de dernière minute, l’international argentin de 34 ans devrait donc faire ses valises à l’issue de la saison.

Pour le remplacer, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur un compatriote de Neymar : Raphinha. Excellent depuis son arrivée à Leeds United, l’international brésilien de 25 ans fait partie des pistes préférentielles du Paris SG pour venir renforcer son effectif lors du prochain mercato estival. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, l’ancien ailier du Stade Rennais veut passer un cap dans un grand club européen afin de disputer la Ligue des Champions et devrait donc changer d’air à l’issue de la saison. Le PSG voudrait donc utiliser cette brèche pour tenter de le ramener en Ligue 1. Mais il semble que Nasser Al-Khelaïfi et les siens soient arrivés trop tard sur cette piste.

PSG Mercato : Raphinha successeur de Dembélé au Barça ?

D’après les informations du quotidien Sport, le FC Barcelone aurait déjà un accord avec Raphinha pour une arrivée lors du prochain mercato estival. Le journal catalan explique que tout est bouclé entre les deux parties et le natif de Porto Alegre devrait s’engager sur la base d’un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2027. Il ne resterait plus que l’entente entre les dirigeants du Barça et leurs homologues de Leeds United avant de finaliser l’affaire. Toutefois, la source ibérique assure que la présence de l’ancien blaugrana, Deco, dans l’entourage de Raphinha pourrait faciliter la tâche à Joan Laporta.

Une tendance confirmée par Sportitalia TV, qui indique que le club culé attendrait la fin de saison avant de formuler une offre aux Anglais. Pour rappel, en cas de maintien, la clause libératoire de Raphinha est fixée à 75 millions d’euros contre 25 millions d’euros si l’actuel 16e de Premier League descend en Championship. De son côté, Mundo Deportivo ajoute que la venue de l’ancien prodige d’Aval FC dépendrait notamment du futur d’Ousmane Dembélé (en fin de contrat) et d’Adama Traoré (prêté par Wolverhampton). Le Paris Saint-Germain est donc fixé.