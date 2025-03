Coup de tonnerre au PSG : Luis Enrique dit non pour Mohamed Salah !

Annoncé comme une cible potentielle du PSG pour le prochain mercato estival, Mohamed Salah ne figurerait finalement plus dans les plans des dirigeants parisiens. Luis Enrique ne voudrait pas de la star de Liverpool.

Mercato PSG : Luis Enrique a d’autres plans que Mohamed Salah

Alors que le huitième de finale retour de la Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool se profile, la rumeur envoyant Mohamed Salah au Paris Saint-Germain l’été prochain s’est considérablement refroidie. Bien que l’attaquant de 32 ans n’a toujours pas prolongé son contrat, qui expire le 30 juin à venir, il semble privilégier cette option, exprimant régulièrement publiquement sa déception face à l’absence d’accord avec ses dirigeants.

Si le journal L’Équipe annonçait en janvier dernier que l’international égyptien était la priorité offensive du Paris Saint-Germain et de l’Arabie saoudite pour cet été, le quotidien Le Parisien tempère ces affirmations dans son édition du jour, soulignant que Salah ne correspond plus aux profils recherchés par Luis Enrique et Luis Campos. D’ailleurs, en janvier passé, Nasser Al-Khelaïfi, qui connaît bien le numéro 11 des Reds, avait démenti la rumeur lorsqu’elle avait refait surface.

Le PSG a pourtant envisagé à plusieurs reprises de recruter Salah ces dernières années, notamment en 2017, avant son transfert de l’AS Rome à Anfield. Le média régional explique notamment que les relations diplomatiques tendues de l’époque entre le Qatar et l’Égypte avaient mis un terme à la piste Salah. Ce dernier a finalement signé chez les Reds lors de l’été 2017, tandis que le PSG recrutait Neymar Jr et Kylian Mbappé pour un peu plus de 400 millions d’euros.

Paris devrait donc se tourner vers d’autres pistes, jugées moins complexes. L’objectif étant de saisir les bonnes opportunités sans pour autant céder à la surenchère. L’entraîneur espagnol Luis Enrique pourrait ainsi privilégier le recrutement d’un jeune joueur polyvalent, capable d’évoluer aussi bien sur les ailes qu’en pointe. L’arrivée d’un numéro 9 dépendra également de l’avenir de Gonçalo Ramos, dont un éventuel départ a été évoqué par plusieurs médias.