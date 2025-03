Énorme rétropédalage pour le nouveau stade du PSG ?

Lundi soir, la toile s’est enflammée après une grosse rumeur annonçant le choix de la commune de Massy pour accueillir le nouveau stade du PSG, qui compte quitter le Paris des Princes. Sauf que rien ne serait encore décidé.

PSG : Le Parc des Princes menacé ? Le point sur le projet de nouveau stade

D’après L’Essentiel de l’Éco, le Paris Saint-Germain va construire son nouveau stade à Massy, dans l’Essonne (91). Selon cette source, le PSG aurait choisi Massy pour déménager du Parc des Princes dans quelques années. La décision aurait été prise en interne par les dirigeants qatariens, actionnaires du club, et l’annonce officielle pourrait intervenir avant la fin de la saison.

Lisez aussi : Adieu Parc des Princes ? Le PSG choisit le site du nouveau stade

À voir Reims vs OM : Un renfort inattendu pour Roberto De Zerbi !

Le média parisien annonce un projet colossal avec un stade de 90.000 places pour un budget estimé à un milliard d’euros. L’ouvrage devrait comprendre des infrastructures annexes, notamment des commerces, bureaux, hôtels et services. Pourquoi Massy ? La commune de l’Essone coche toutes les cases : stratégie, accessibilité, espace disponible et appuis institutionnels.

Une position géographique jugée stratégiquement idéale pour rayonner en Île-de-France, sans être freinée par les contraintes de la capitale. Ce projet marquerait une rupture nette avec le Parc des Princes, que la Mairie de Paris refuse toujours de vendre, malgré les années de discussions avec Nasser Al-Khelaïfi et la direction du PSG.

Lisez aussi : Le PSG au Parc des Princes, c’est fini : Annonce imminente !

Cependant, même si le Paris SG semble déterminé à tourner définitivement la page du stade historique de la Porte de Saint-Cloud, la réflexion se poursuivrait sur le choix de l’implantation du futur écrin des Rouge et Bleu.

À voir Mercato FC Nantes : Ça se bouscule pour Nathan Zézé !

Déménagement à Massy ? Le Paris SG dément les rumeurs

« Massy s’est imposé comme le site le plus solide, le plus lisible et le plus soutenu. L’annonce officielle n’a pas encore été faite, mais elle ne serait plus qu’une question de calendrier », détaillait lundi soir L’Essentiel de l’Éco. Cependant, même si le dossier de Massy semble être en tête de liste pour accueillir le futur stade du PSG, aucune décision définitive n’aurait encore été arrêtée dans ce sens, selon des sources proches du club de la capitale.

L’Insider Abdellah Boulma a formellement démenti cette information. Bruno Salomon, journaliste pour Ici Paris, a également tenu à clarifier la situation. « Comme l’a annoncé AbdellahBoulma, je confirme que rien n’a été décidé concernant le choix d’un site pour un futur stade du PSG. Des études sont en cours, aucune décision n’a été prise et rien n’est donc finalisé », a publié le spécialiste du PSG sur son compte Twitter.

La Source Parisienne, un autre compte proche de l’ancien club de Kylian Mbappé, abonde dans le même sens en indiquant que : « contrairement à ce qui a été publié ce soir et ces dernières semaines, le PSG n’a pas encore pris de décision concernant son site. »

Lisez aussi : Aulas confirme la volonté du PSG de quitter le Parc des Princes

À voir ASSE : Des nouvelles fraîches de Mickaël Nadé à 4 jours du PSG

Vendredi dernier, le maire de Massy, Nicolas Samsoen, assurait lui au Parisien que rien n’était encore joué : « aucune information nouvelle. La seule chose à confirmer, c’est que nous poursuivons les discussions avec le PSG. Nous réfléchissons à la façon dont on pourrait travailler sur les étapes ultérieures si le club de la capitale confirmait son intérêt pour le projet de Massy. Dans l’hypothèse où le sujet avance, j’insiste beaucoup dans mes discussions avec le club sur la nécessité qu’un tel projet se fasse en concertation de toutes les parties prenantes, les riverains, les habitants… »