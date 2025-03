Adieu Parc des Princes ? Le PSG choisit le site du nouveau stade

Déterminé à devenir propriétaire de son propre stade, le PSG s’apprête à quitter le Parc des Princes. Le site du futur écrin aurait d’ores et déjà été choisi.

PSG : Massy choisi pour le nouveau stade !

Le Paris Saint-Germain a fait un pas de taille dans sa volonté de construire son propre stade face au refus catégorique d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, de lui vendre le Parc des Princes. Après plusieurs mois de consultations, de prospections, de visites de terrains, de discussions politiques et de comparaisons stratégiques, la direction du PSG a finalement tranché concernant l’implantation de son futur antre.

Lisez aussi : Le PSG au Parc des Princes, c’est fini : Annonce imminente !

À voir L’OL peut-il réussir l’exploit face à Manchester United ?

Et c’est la commune de Massy, en Essonne, qui devrait abriter le site du futur stade des Rouge et Bleu. D’après les informations relayées ce lundi soir par L’Essentiel de l’Éco, cette décision a été actée « en interne par l’actionnaire qatari. » Massy s’est imposée comme le site le plus solide, le plus lisible et le plus soutenu, après un travail minutieux d’analyse et de réflexion sur l’emplacement idéal pour le PSG.

Bien que ce choix semble motivé par des considérations pratiques et logistiques, il marque également un tournant pour le club qui va, contre son gré, quitter le Parc des Princes dans quelques années. Le projet s’annonce déjà pharaonique.

Le Paris SG bientôt dans un nouveau stade à 1 milliard d’euros

Le média parisien assure que l’annonce officielle pour le site devant abriter le futur stade du PSG pourrait intervenir dans les prochaines semaines, sans doute avant la fin de la saison. L’Essentiel de l’Éco explique que « la décision a été prise en interne par l’actionnaire qatari. Le projet s’élèverait à environ un milliard d’euros, avec un stade de 90 000 places, accompagné de commerces, bureaux, hôtels et services. Massy, un choix stratégique et rationnel. »

Lisez aussi : Aulas confirme la volonté du PSG de quitter le Parc des Princes



Toujours selon la même source, concernant Saint-Quentin-en-Yvelines, « les divisions politiques internes – notamment quatre maires opposés à la construction sur des terres agricoles – ont fragilisé le dossier. » Sans compter la surcommunication autour du projet, jugée excessive. À Ris-Orangis, le soutien restait essentiellement local, sans véritable relai institutionnel fort.

À voir Mercato : L’OM fixe une seule condition pour Balerdi !

https://twitter.com/Paris_sginfos/status/1904264453715370197

« Les autres candidatures – Poissy, Gonesse, Saint-Cloud, Aulnay-sous-Bois – sont restées périphériques, freinées par des obstacles fonciers, politiques ou écologiques », révèle le média de référence des créateurs, des dirigeants d’entreprise et des acteurs de l’innovation. Le président Nasser Al-Khelaïfi avance donc dans son rêve de hisser le Paris SG au rang des grands clubs européens, propriétaires de leur propre stade.