Aulas confirme la volonté du PSG de quitter le Parc des Princes

Désireux de devenir propriétaire de son propre stade, le PSG avance dans son projet de quitter le Parc des Princes que la Mairie de Paris refuse de lui vendre. Loin d’un bluff, Jean-Michel Aulas assure que Nasser Al-Khelaïfi et ses collaborateurs y songent bien.

PSG : Jean-Michel Aulas comprend la frustration de Nasser Al-Khelaïfi

Dans une interview accordée au journal Le Parisien, l’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas, a donné son avis sur la volonté affichée de Nasser Al-Khelaïfi de quitter le Parc des Princes pour construire un nouveau stade qui sera la propriété du Paris Saint-Germain. Face au refus d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, de vendre le Parc des Princes, le président de la Ligue de football féminin a indiqué qu’il comprend la frustration du président parisien.

Celui qui a bâti le Groupama Stadium assure que c’est une étape nécessaire afin de franchir un nouveau palier. Aulas a même confirmé que les dirigeants parisiens explorent d’autres options pour la construction d’un futur stade, avec plusieurs projets à l’étude en Île-de-France.

« Je pense que Nasser al-Khelaïfi et son entourage sont désormais convaincus qu’il faut envisager d’autres solutions », a confié le dirigeant français. « Il est regrettable qu’un désaccord persiste à ce sujet, car le Parc des Princes a bénéficié de nombreuses améliorations. Mais je pense que Nasser Al-Khelaïfi et son entourage sont désormais convaincus qu’il faut envisager d’autres solutions. Ils font appel aux meilleurs architectes et concepteurs de stades pour ce projet.

Il est essentiel pour un stade d’accueillir des concerts, c’est ma vision. Je n’en ai jamais parlé à Nasser, mais c’est une question de coût et de rentabilité. J’imagine mal, pour un investissement compris entre 600 millions d’euros et un milliard, qu’on ne cherche pas à rentabiliser avec un stade polyvalent pouvant également accueillir des événements », a conseillé Aulas. De son côté, le patron du PSG semble bien déterminé à offrir prochainement un stade flambant neuf à son club.

Une ville « en pole position » pour le nouveau stade du PSG !

En effet, d’après les renseignements obtenus par le quotidien régional Le Parisien, le site de Massy est en pole position pour abriter le nouveau stade du Paris Saint-Germain dans quelques années. « Après avoir visité différents sites en Île-de-France susceptibles d’accueillir son projet de nouveau stade, le club de la capitale aurait une préférence pour celui de Massy, dans l’Essonne. Le directeur général du club aurait évoqué le projet à Doha lors d’un récent voyage au Qatar », rapporte le média francilien. 🚨 Massy (91) se positionne comme favorite pour accueillir le futur stade du PSG ! ❤️💙



Après Aulnay-sous-Bois, c’est Massy qui semble désormais tenir la corde pour accueillir le futur stade du Paris Saint-Germain. Le journal régional révèle que la commune de l’Essonne est désormais la favorite pour remplacer le Parc des Princes, que le club parisien envisage de quitter suite au refus de la Mairie de Paris de le vendre. Le projet a récemment été évoqué à Doha par le directeur général du club.

Massy séduit par sa localisation stratégique, offrant un accès direct au TGV, au RER et aux grands axes routiers. Cependant, un obstacle majeur se présente : la zone est classée agricole et se trouve à proximité de l’aéroport d’Orly, ce qui interdit toute construction de plus de 40 mètres de hauteur. Par conséquent, le stade devra être partiellement enterré. Ce défi architectural avait déjà été envisagé – puis abandonné – par la Fédération française de rugby il y a dix ans. La décision finale, attendue après le ramadan, revient désormais à Doha.