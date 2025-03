ASSE Mercato : Etonnante révélation d’Ekwah sur son transfert

Milieu de terrain de l’ASSE, Pierre Ekwah est revenu sur son transfert du FC Nantes à Chelsea à l’été 2018, dont il garde un souvenir amer. Il fait une étonnante révélation sur son passage compliqué à Londres !

Mercato : Pierre Ekwah, l’une des satisfactions de l’ASSE

L’ASSE s’est assuré les services de Pierre Ekwah en fin de mercato estival. Il a rejoint le club stéphanois sous forme de prêt en provenance de Sunderland AFC, évoluant en Championship (D2 anglaise), pour la saison 2024-2025.

Ce prêt est assorti d’une option d’achat que l’AS Saint-Etienne devrait lever si les Verts se maintiennent en Ligue 1 à l’issue du championnat. En effet, le milieu de terrain de 23 ans est l’une des satisfactions individuelles au sein de l’équipe stéphanoise, qui rencontre des difficultés collectives.

Grâce à ses qualités techniques, il s’est imposé immédiatement dans l’entrejeu de l’ASSE, comme en témoignent ses 21 titularisations en autant de matchs disputés en Ligue 1.

Pierre Ekwah : « J’ai pensé arrêter le football »

Pourtant, Pierre Ekwah a failli ne jamais porter le maillot des Verts, ayant envisagé d’arrêter le football à la suite de son transfert du FC Nantes, l’un de ses clubs formateurs, à Chelsea en Angleterre à l’âge de 16 ans.

Dans un témoignage accordé à Mordu2Sport, le numéro 4 de l’AS Saint-Etienne révèle qu’il a failli mettre un terme à sa carrière alors qu’elle n’avait même pas encore décollé. Explications :

« Quand je suis arrivé à Chelsea, il n’y avait pas de différence de niveau, mais pendant trois ans, cela a été compliqué car j’ai très peu joué. Je me donnais à fond, je pensais pouvoir jouer au moins avec l’académie. C’était dur, le transfert m’a bouleversé. J’en avais marre du foot. J’ai mal vécu le transfert à 16 ans. Je n’étais pas prêt. J’ai pensé arrêter, retourner au lycée, vivre une vie normale », a-t-il raconté.

Le milieu Franco-Ghanéen lancé par Sunderland en Championship

Après ses difficultés à Chelsea (2018-2021), Pierre Ekwah avait rejoint West Ham (2021-2023). Quittant les Hammers et Londres, c’est finalement sous les couleurs de Sunderland AFC que le Franco-Ghanéen a pu lancer sa carrière professionnelle.

Dans le nord-est de l’Angleterre, il a trouvé les forces physiques et mentales nécessaires pour repartir de l’avant. « Le foot, c’est ma vie. Et j’ai réussi à me relever. Grâce à mon entourage, je me suis raccroché à mes objectifs. Je me suis dit : « Si j’abandonne maintenant, je vais devoir tout recommencer » », a expliqué le joueur prêté à l’ASSE.

Il est important de rappeler que Pierre Ekwah compte 54 matchs en Championship avec Sunderland AFC, bien qu’il n’ait jamais joué en Premier League. Il avait disputé son premier match avec les Black Cats en deuxième division anglaise en février 2023.