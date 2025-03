ASSE-PSG : Cardona dévoile la stratégie pour créer l’exploit

Lors de sa conférence de presse d’avant-match (ASSE-PSG), Irvin Cardona a dévoilé la consigne donnée aux Verts pour infliger au PSG sa première défaite de la saison en Ligue 1, à l’occasion de la 27e journée de Ligue 1.

L’ASSE va procéder par des contres pour surprendre le Paris SG

L’ASSE tentera de résister au PSG, comme elle l’avait partiellement réussi lors du match aller disputé à Paris en janvier. Les Verts s’étaient inclinés de justesse (2-1), alors que le leader incontesté de la Ligue 1 a l’habitude d’écraser ses adversaires au Parc des Princes.

Avec le soutien de ses supporters au stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne espère créer la surprise face au Paris Saint-Germain, samedi à 19h.

« C’est difficile de trouver un point faible dans cette équipe. Tout le monde regarde leurs matchs, on sait à quoi s’attendre », a d’abord déclaré Irvin Cardona, avant de dévoiler le plan des Verts.

« On sait que ça va être difficile, mais ce n’est pas pour autant qu’on va les attendre dans notre camp. On va essayer de leur imposer du rythme, de l’intensité et d’être très efficaces en contre-attaque, là où on peut les mettre en difficulté, je pense », a indiqué l’attaquant recruté cet hiver.

Il est important de rappeler qu’Irvin Cardona a déjà marqué 2 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matches disputés depuis son retour à l’ASSE fin janvier 2025, en prenant en compte le match arrêté à Montpellier.