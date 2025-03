Stade Rennais : Pierre Sage fait une demande à Habib Beye !

Après son départ de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage n’exclut pas de travailler avec Habib Beye au Stade Rennais. Ancien adjoint du Sénégalais au Red Star, il envisage de collaborer à nouveau avec son ex-collègue.

Stade Rennais : Pierre Sage prêt à retrouver Habib Beye au SRFC

Le Stade Rennais se porte plus ou moins bien depuis l’arrivée du nouvel entraîneur Habib Beye en remplacement de Jorge Sampaoli. L’ancien entraîneur du Red Star a réussi l’opération maintien et vise le haut du tableau en Ligue 1. Le SRFC a concédé trois défaites sous sa houlette et pointe à la 12e place au classement.

Les Rouge et Noir se sont inclinés face au LOSC (2-0) à l’occasion de la 22e journée, au Paris SG (4-1) lors de la 25e journée de Ligue 1, puis face au RC Lens (1-0) pour le compte de la 26e journée. Habib Beye secoue toujours son vestiaire pour rafler des points pendant ce sprint final.

Le travail de Habib Beye sur le banc du SRFC convainc ses dirigeants et de nombreuses personnes. Lors d’une intervention sur Canal+, Pierre Sage a encensé le technicien rennais. « C’était évident qu’Habib allait percer. C’est un très bon entraîneur et il deviendra un très grand coach, j’en suis convaincu », a-t-il dit.

Pierre Sage est libre depuis son limogeage de l’Olympique Lyonnais fin janvier après la rencontre face au FC Nantes (1-1) lors de la 19e journée de Ligue 1. Le coach français serait prêt à rejoindre le staff de Habib Beye pour travailler avec lui. « Revenir comme adjoint à ses côtés ? Franchement, oui », a ajouté l’ancien entraîneur lyonnais.

Pour le moment, on ignore si Habib Beye pourra faire appel à son ancien collaborateur.